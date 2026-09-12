София получава нови директни линии. Будапеща и Родос влизат в картата
Новият Airbus A321neo разширява базата на Wizz Air и добавя възможности за градски туризъм и летни почивки
Следете всички новини, анализи и коментари за Будапеща. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият Airbus A321neo разширява базата на Wizz Air и добавя възможности за градски туризъм и летни почивки
Кварацхелия, Дембеле, Сака и Райс са големите фигури във финал, който противопоставя два различни стила и огромни амбиции
Нова забрана от 1 януари
Украинският президент за пореден път подчерта, че Украйна няма да прави териториални отстъпки на Русия
До дни двамата президенти трябва да проведат разговори в Будапеща
Тръгнаха совалки кого да пратят на срещата на върха в Унгария
Черкел често е обект на подигравки от страна на Орбан и неговите поддръжници в политиката и медиите
Тя не може самостоятелно да преодолее финансовите си трудности
Навалица от предложения за тристранната среща
Начело е Мат Шлап, близък съратник на американския президент Доналд Тръмп
Те подчертаха съществената роля, която прокуратурите имат в утвърждаване на върховенството на закона
Преди последния кръг българките са на 16-а позиция
В Унгария съботата преди вота не е ден за размисъл и предизборните събития са разрешени
Утре Европейското първенство продължава с финала на индивидуалния многобой
Една от темите, които ще бъдат обсъдени при визитата на Си в Будапеща, е Украйна
Унгария е единствената страна от 31 членки на НАТО, която все още не е ратифицирала протокола за членството на Швеция
Изменението на климата може да направи ранните наводнения по-чести, предупреждават експерти
По раждаемост и смъртност страната ни се вписва в средните нива в Европа
Голям процент от най-учените ни хора напускат страната
Петата среща на върха по демографските въпроси