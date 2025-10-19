Зеленски с изненадващо решение за срещата в Будапеща

Володимир Зеленски даде изненадващ отговор за срещата в Будапеща.

Президентът на Украйна призова американския лидер Доналд Тръмп да окаже по-голям натиск върху Владимир Путин и заяви готовността си да се присъедини към предстоящата среща на върха в Будапеща. Държавният глава заяви това в интервю за NBC News .



Зеленски заяви, че Тръмп трябва да окаже още по-голям натиск върху Путин, отколкото е оказал върху ХАМАС, за да постигне прекратяване на огъня в Газа.



''Путин е нещо подобно, но по-силен от ХАМАС“, заявява Зеленски. Той също нарече Путин ''терорист'', но потвърди готовността си да се срещне с него лице в лице.



"Ако наистина искаме справедлив и траен мир, имаме нужда от двете страни на тази трагедия. Как може да има споразумения без нас?“, подчертава украйнският глава.



На въпроса дали би настоявал за пътуване до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп: "Готов съм.“



Украинският президент за пореден път подчерта, че Украйна няма да прави териториални отстъпки на Русия.



"Ако искаме да спрем тази война и спешно да преминем към мирни преговори по дипломатически канали, трябва да останем там, където сме, и да не даваме на Путин нищо допълнително“, добави държавният глава.

