Яка тесла за ваканционните жилища в този град

Будапеща забранява краткосрочните наеми в популярен район. Ваканционните жилища под наем в Будапеща ще бъдат отменени в 6-ти район. Районът Терезварош е известен като „Будапещенски Бродуей“, дом на редица театри, включително Унгарската държавна опера. Тук се намира и булевард Андраши, огромен булевард, посещаван от туристи, който е популярна търговска улица с ресторанти и кафенета. Новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2026 г. В крайна сметка те могат да бъдат разширени и в други области.

Някои критикуваха новите правила, заявявайки, че „никой не печели от тази забрана“, докато други изразиха опасения, че това ще доведе само до по-високи цени на хотелите, съобщи The Sun, предаде GlasNews.

Въпреки съпротивата, правителството реши, че забраната може да бъде удължена.

В изявление кметът на Терезварош, Тамаш Шопрони, заяви: „Върховният съд днес постанови, че регулацията на Airbnb от Терезварош не е незаконна. Съдът отхвърли петицията на правителствената администрация, което означава, че забраната за краткосрочно отдаване под наем е законна и регулацията може да влезе в сила на 1 януари 2026 г.“

Кметът на 6-ти район добави: „Има сгради, в които 50 процента от всички апартаменти са обявени за продажба в Airbnb. Местните жители са принудени да напуснат центъра на града и са заменени от туристи – това не е пътят напред.“

„Ако продължим така, всички градски центрове ще заприличат на някакъв Дисниленд, със същите вериги, атракции, ресторанти – и без нито един местен жител“, смята Сопрони.

Ваканционните жилища под наем са се увеличили с 80 процента от 2020 г. насам, което означава, че сега има повече Airbnb, отколкото хотелски стаи.

Средно около 40 процента от туристите отсядат във ваканционни жилища в Будапеща – повече от средното за Европа от 28 процента. Въпреки че ваканционните жилища ще бъдат забранени, хотелите и мини-хотелите няма да бъдат засегнати.

Миналата година Унгария отбеляза рекорден туризъм: 18 милиона души посетиха страната, една трета от които посетиха Будапеща. Това представлява 24% увеличение спрямо целта за 2023 г., което е по-бърз растеж от градове като Барселона.

Много градове, борещи се със свръхтуризма, въвеждат подобни разпоредби за ваканционните жилища под наем. Една от най-строгите е Барселона, която планира да забрани всички наеми през Airbnb в целия град до 2028 г.

