Уникална европейска столица е пред фалит. Какво се случва

Шокиращ доклад разкри финансовото състояние на столицата на Унгария – Будапеща, която е пред фалит.

Държавната сметна палата (ÁSZ) отрази доклад за финансовото състояние на общината, според който без спешни мерки Будапеща може да стане неплатежоспособна до края на 2025 г. Това би застрашило и предоставянето на обществени услуги.

В документа се подчертава, че столицата не може самостоятелно да преодолее финансовите си трудности и затова е поискала помощ от правителството.

Финансовото положение на Будапеща се влошава непрекъснато от 2020 г. насам. Сметната палата установява, че в края на 2019 г. столицата е разполагала с 214,2 млрд. Форинта (б.р. около 1,1 милиарда лева), които обаче ще свършат до края на 2022 г. Между 2019 и 2024 г. общината е натрупала общ бюджетен дефицит от 193,4 млрд. форинта.

Ситуацията се утежнява допълнително от рязкото нарастване на т.нар. солидарна вноска – от 10 млрд. форинта през 2019 г. до 69,5 млрд. форинта през 2024 г. За шестте анализирани години това означава общо плащане от 230,2 млрд. форинта от страна на столицата.

Временни мерки вместо структурни реформи

Сметната палата критикува факта, че в периода 2024-2025 г. общината основно е прилагала временни мерки за ликвидност, за да поддържа платежоспособността си. Според доклада обаче не са предприети съществени стъпки за повишаване ефективността на предоставяните обществени услуги.

Относно бюджета за 2025 г. одиторите отбелязват, че част от приходните и разходните пера не са достатъчно обосновани и съществува риск дали бюджетът изобщо може да бъде изпълнен.

Заради задълбочаващите се финансови проблеми през юни 2025 г. започват преговори между столицата и правителството. Според изпълнителния директор на общината Амбруш Киш „ако някой иска да тласне Будапеща към фалит, то Будапеща ще го повлече със себе си“, подчертавайки, че банкрутът на толкова голям град би имал пагубен ефект върху унгарската икономика.

Междувременно продължават и правните спорове около солидарната вноска – общината смята за неправомерно това, че трябва да бъде нетен вносител в централния бюджет. Кметът на Будапеща Гергей Карачони определи ситуацията като „политически рекет“.

