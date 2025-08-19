Съдбата на Украйна ще се реши в ....

Светът очаква с напрежение дългоочакваната среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски, към която ще се присъедини и Доналд Тръмп.

Докато европейските столици се надпреварват с предложения, зад кулисите се оформя съвсем различен сценарий.

Навалица от предложения, но Европа се оказва неподходяща

Френският президент Еманюел Макрон предложи Женева, а Швейцария дори обяви готовност да предостави имунитет на Путин, за да избегне арест по решение на Международния наказателен съд. Това разгневи Москва, тъй като именно в Женева преди година се проведе мирна среща за Украйна, на която Русия не беше поканена.

Кремъл отвърна с предложение за Москва, което Зеленски категорично отхвърли. Италия предложи Рим, Беларус — Минск, но нито една от тези локации не успя да събере консенсус.

Будапеща – избрана, но не и сигурна

Според Politico, Белият дом и украинските служби вече са се спрели на Будапеща. Причината — близките отношения между премиера Виктор Орбан и Доналд Тръмп. Въпреки това, анализатори като Габор Щиер предупреждават, че Унгария, макар прагматична, остава член на НАТО и ЕС, което може да създаде дипломатически напрежения за Москва и Киев.

Близкият изток – новата сцена на дипломацията

Две локации изплуват като най-вероятни: Истанбул и Рияд.

• В Турция вече са провеждани мирни преговори. Президентът Ердоган е в активна комуникация с международни лидери, а летище „Ататюрк“ в Истанбул е готово да приеме делегациите.

• В Саудитска Арабия, Путин проведе разговор с престолонаследника Мохамед бин Салман, а Тръмп вече е бил там през март, подписвайки мащабни инвестиционни споразумения.

Срещата на върха – далеч от очите на Европа

Докато Европа се опитва да се наложи като домакин, реалната дипломация очевидно се пренасочва към държави с гъвкава външна политика и стратегическа инфраструктура. Истанбул и Рияд не просто предлагат територия — те предлагат неутралност, сигурност и символика, от които светът има нужда.

