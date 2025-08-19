Тръмп с решителен ход! Прави историческа среща

Решителен ход предприе американският президент Доналд Тръмп

Той каза снощи, че се е заел да организира среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че Вашингтон ще подкрепи европейските гаранции за сигурност, насочени към предотвратяване на ново руско нападение след края на настоящия конфликт, предаде Асошиейтед Прес.

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че отношенията му с руския му колега Владимир Путин са "добри" и отново отхвърли идеята за присъединяване на Украйна към НАТО.

Украйна и НАТО

Тръмп обаче подчерта, че тези отношения с руския президент имат значение, само "ако свършим нещата". "В противен случай не ме интересуват отношенията", коментира той.

Украйна няма да бъде част от НАТО, категоричен бе Доналд Тръмп.

Според него Русия е мощна военна сила, независимо дали на хората им харесва или не.

Европейските лидери проявиха разбиране към необходимостта от териториални отстъпки на Украйна. Зеленски ще трябва да прояви гъвкавост, каза още Тръмп.

Крим и Украйна

И подчерта: "Невъзможно е Крим да бъде върнат на Украйна".

Няма да има американски войски в Украйна докато аз съм президент, каза още Тръмп. Той повтори, че първо ще позволи на Путин да говори с украинския президент Володимир Зеленски, преди да се присъедини към тези разговори

Зеленски и Путин

"Те не са точно най-добри приятели. Не са се разбирали, но се надявам президентът Путин да бъде добър и се надявам, че президентът Зеленски ще направи това, което трябва. Той трябва да прояви известна гъвкавост", коментира държавният глава на САЩ.



В същото интервю Тръмп заяви, че ще има някаква форма на гаранции за сигурността на Украйна, но те не могат да бъдат дадени от НАТО.

