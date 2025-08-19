Големите постижения от срещата в Белия дом. Вижте обобщение

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че ще започне

подготовката за среща между държавните глави на Украйна Володимир Зеленски и на Русия Владимир Путин,

която да бъде последвана и от тристранни разговори със самия него, съобщиха световните агенции.

Това стана след разговор в Белия дом между американския президент и Зеленски, последвани от среща в разширен формат, в която взеха участие генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, финландският президент Александер Стуб, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.

В телефонен разговор с американския си колега

руският президент се е съгласил да участва в тази бъдеща среща,

която трябва да се състои в рамките на следващите две седмици, съобщи Мерц.

„Ние сме готови за двустранна среща с Путин и след това очакваме тристранна среща“ с участието на Доналд Тръмп, заяви от своя страна украинският държавен глава пред журналисти. Възможните териториални отстъпки, които Русия изисква от Украйна, са „въпрос, който ще оставим (за уреждане) между мен и Путин“, добави той.

„Беше обсъдена идеята, че би било добре да се проучи възможността за повишаване на равнището на представителите на украинската и руската страна, тоест на онези представители, които участват в преките преговори“, каза дипломатическият съветник на руския президент, Юрий Ушаков.

Доналд Тръмп уточни в своята социална мрежа Трут Соушъл, че

срещата ще бъде последвана от тристранни разговори с негово участие,

чиято цел е да сложи край на продължаващия три години и половина конфликт, започнал с руската инвазия.

Той добави, че е обсъдил с европейските си гости „гаранции за сигурност за Украйна – гаранции, които ще бъдат предоставени от различни европейски държави в координация със Съединените щати“.

Москва отхвърля всякакви гаранции за сигурност, които минават през НАТО

и неговия механизъм за колективна отбрана, известния Член 5.

„Мисля, че проведохме много добър разговор с президента Тръмп, това наистина беше най-добрият“, заяви междувременно украинският държавен глава. Той добави по-късно, че Киев е предложил да закупи американски оръжия за 90 милиарда долара, а в. „Файненшъл Таймс“ говори за бюджет от 100 милиарда, финансирани от европейците.

Преди разширената среща с европейските лидери Зеленски и Тръмп имаха

двустранна среща в Овалния кабинет,

където отговориха на няколко въпроса на журналисти в сърдечен тон – в пълна противоположност на публичното унижение, което Володимир Зеленски претърпя на същото място в края на февруари, отбеляза АФП.

„Благодаря за поканата и много благодаря за вашите усилия, за личните ви усилия да сложите край на убийствата и да спрете тази война“, каза украинският президент, срещу когото миналия път бе отправено обвинение в неблагодарност.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че

Украйна не бива да бъде принуждавана да прави териториални отстъпки

в рамките на евентуално мирно споразумение. „Руското искане Киев да се откаже от свободните части на Донбас съответства, откровено казано, на предложение Съединените щати да се откажат от Флорида“, заяви той.

Френският президент Еманюел Макрон призова за „засилване на санкциите“ срещу Русия, ако бъдещите преговори се провалят, и уточни, че може би най-трудният въпрос – този за евентуални териториални отстъпки – не е бил обсъждан вчера.

Доналд Тръмп повтори, че според него

не е необходимо да се стига първо до прекратяване на огъня преди окончателно мирно споразумение,

докато най-кървавият конфликт в Европа от Втората световна война насам продължава, с руски атаки с дронове и балистични ракети, отбеляза АФП.

Преди да започнат разговорите с европейците, американският президент каза на своя френски колега Еманюел Макрон в частен разговор, очевидно уловен без негово знание от микрофон, и говорейки за Владимир Путин: „Мисля, че той иска да сключи сделка за мен. Разбирате ли? Колкото и налудничаво да звучи“.

