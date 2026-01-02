Нова криза! Ключово предупреждение на Тръмп срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ е готова да се намеси, ако Иран продължи „да стреля“ и „да убива“ протестиращи. „Ако това не спре, ние ще отидем да ги спасим“, каза Тръмп, цитиран от Ройтерс, с което отправи едно от най-острите си предупреждения към Техеран от началото на протестите.

„Готови сме да действаме“, написа държавният глава в публикация в социалната платформа Трут Соушъл, без да навлиза в подробности какви конкретни стъпки би предприел Вашингтон. Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение в Иран, където икономическата криза прерасна в масови протести.

По-рано днес Асошиейтед прес съобщи, че демонстрациите вече са обхванали и селските райони на страната, а броят на жертвите при сблъсъците е достигнал най-малко седем души. Според агенцията протестите са най-мащабните от години насам и поставят под сериозно напрежение иранските власти.

В понеделник, по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Флорида, Тръмп заяви, че би подкрепил нови американски удари срещу Иран, ако страната възобнови програмите си за балистични ракети или ядрени оръжия. Това допълнително засили опасенията от по-широка ескалация в региона.

Иранският президент Масуд Пезешкиан отговори остро, като заяви, че всяка агресия срещу страната ще получи „суров“ и „разубеждаващ“ отговор. Думите му подсказват, че Техеран не възнамерява да отстъпва под външен натиск, въпреки нарастващото международно напрежение.

