Сигнал за промяна. Тръмп със забавен коментар към Зеленски

Забавен момент в Овалния кабинет по време на срещата между президентите на САЩ и Украйна.

Изборът на Володимир Зеленски да облече черен костюм не остана незабелязан - както от репортер, така и от президента Доналд Тръмп, съобщи Си Ен Ен.

„Изглеждате великолепно в този костюм“, каза репортерът Брайън Глен от Real America’s Voice, който още през февруари беше поставил под въпрос избора на облекло на Зеленски по време на неговото посещение в Белия дом.

„Казах същото!“, възкликна Тръмп.

„Вие сте със същия костюм“, обърна се Зеленски към Глен. „Аз се преоблякох, а вие - не.“

По думите на европейски служител, облеклото на Зеленски е било обсъждано между американски и украински представители преди разговорите с Тръмп в понеделник, като било постигнато разбирателство, че украинският лидер не бива да се появява с обичайния си зелен военен суичър, предава "Вести".

Тръмп остана недоволен през февруари

Тогава Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа, като тогава подхвърли, че той самият бил „облечен официално“.

Жестът имаше за цел да покаже солидарност с войниците на фронта и да подчертае, че Украйна е във война, но в присъствието на Тръмп това се превърна в източник на напрежение. Американският президент демонстративно отбеляза, че е „облечен официално“, намеквайки, че гостът му не е подходящо подготвен за срещата на най-високо ниво.

Коментарът на Тръмп предизвика буря от реакции

Едни защитиха Зеленски, твърдейки, че той има пълното право да се появява в символично военно облекло, докато други видяха в него неуважение към дипломатическия протокол и домакинството на Белия дом. Спорът се прехвърли и в медиите, където темата за „дрескода на войната“ измести за ден-два основните акценти от преговорите.

Сегашната среща и появата на Зеленски в черен костюм, съпроводена от лека закачка между него, репортер и президента Тръмп, бяха възприети като ясен сигнал за промяна - и опит да се избегнат нови излишни конфликти по външния вид на украинския лидер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com