Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом

Доналд Тръмп посрещна Володимир Зеленски с усмивка в Белия дом.

Президентът на САЩ заяви, че посланието му към народа на Украйна е: "Ние ги обичаме".

Двамата дадоха съвместна пресконференция:

"Има разумен шанс да спрем тази война. Това не е моята война, това е войната на Байдън. Има много жертви и от двете страни. Хората на Украйна страдат", с тези думи Доналд Тръмп посрещна Зеленски.

"Смятам, че постигнахме голям прогрес. Имахме добра среща с президента на Русия и имам усещането, че ще излезе нещо добро от това. И днешната среща е особена важна. Имаме седемте големи лидери от Европа и ще се срещнем с тях веднага след това", добави американският президент. И благодари на украинския държавен глава, че е дошъл. Той от своя страна отправи благодарности за поканата.

"Благодаря ви за усилията и че подкрепихте този формат. Трябва да спрем тази война, да спрем Русия. Използвайки тази възможност, САЩ изпрати писмо до Путин за нашите деца. След нашата среща, да седнем на масата с лидерите на всички партьори на Украйна, които подкрепят страната ни", каза от своя страна Володимир Зеленски.

Снимка БГНЕС

На въпрос това ли е краят на американската помощ за Украйна след днешната среща, дали ще има сделка или не, Тръмп заяви: "Никога не мога да отговоря на това. Хора биват убивани и ние просто искаме да спрем това, но не бих казал, че това е краят. Смятам, че имаме добър шанс да спрем войната. Минаха почти 4 години. Милиони хора бяха убити. Огромна цифра и от двете страни и смятам, че Владимир Путин би искал да види края на това".

"Ще работим с всички и ще се уверим, че ако бъде постигнат мир, той ще бъде дългосрочен. Тук не говорим за 2-годишен мир и след това да започне цялата тази каша отначало", поясни американският президент.

"Войната ще приключи. Кога ще приключи, не мога да Ви отговоря, но ще приключи. А, този господин (Зеленски), иска да свърши, Владимир Путин иска да свърши, целият свят иска да свърши. Всички сме изморени от нея. Прекратих 6 войни. Мислех, че тази ще е най-лесната да прекратя, но се оказа доста по-трудно отколкото очаквах", допълни Тръмп.

Както се очакваше, украинският президент не беше с официален костюм по време на днешното си посещение в Белия дом. Той носи същото черно сако, което е използвал по време на срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) през юни, без вратовръзка.

По-рано пристигнаха и европейските лидери.

Очаква се те да призоват Тръмп да подкрепи Украйна и да изложи гаранциите за сигурност, които САЩ биха предложили, за да помогнат за постигането на примирие с Русия.

Срещите с "висок залог" се провеждат на фона на опасения в Киев и големите европейски столици, че Тръмп е подкрепил предложенията на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната след срещата им в Аляска в петък, и ще изискват от Украйна да направи големи отстъпки на територии.

Очаква се европейските лидери да се фокусират върху получаването на ясни гаранции за сигурност от САЩ, които биха могли да подкрепят преговорите за прекратяване на войната.

В Белия дом вече пристигнаха председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони, финландският президент Александър Стуб, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Последен от европейските лидери пристигна президентът на Франция Франсоа Макрон.

Лидерите бяха поздравявани при пристигането от Моника Кроули, началник на протокола на Белия дом, предава БНР.

Другите украински представители, които идват с него са:

- Андрий Ермак, началник на кабинета на Зеленски;

- Сергий Кислица, първи заместник-министър на външните работи, бивш посланик в ООН;

- Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална отбрана и сигурност на Украйна, ръководител на украинската делегация на преговорите в Истанбул;

- Павло Палиса, бивш военен командир и заместник-началник на президентската администрация

- Игор Брусило, заместник-началник на президентската администрация

