Зеленски даде на Тръмп писмо от съпругата му. До Мелания е

Ключов момент на съдбовната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом.

Украинският президент предаде на американския си колега голям плик с писмо. Зеленски подчерта, че то е написано от съпругата му Олена и е адресирано до първата дама на САЩ - Мелания Тръмп.

„Не е за Вас, а за съпругата ви е“, шеговито поясни украинският държавен глава, подавайки посланието на Тръмп. Това беше един от моментите в началото на разговора, в които и двамата лидери се разсмяха, предава NOVA.

Зеленски благодари на държавния глава на САЩ за поканата в Белия дом и за неговите „лични усилия“ за спиране на войната в Украйна. Президентът също така благодари на Мелания Тръмп, за това, че е написала писмо до Владимир Путин относно украинските деца, отвлечени от Русия.

Жестът на Олена Зеленска идва, след като Мелания Тръмп изпрати писмо до руския президент Владимир Путин. Преди ден изданието „Киев Пост” разкри какво е гласяло посланието.

