Примирието е близо! Тръмп звъни на Путин, очаква...

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна многостранната среща за прекратяване на войната в Украйна, като отправи комплименти към европейските лидери, съобщи Уолстрийт Джърнъл.

"Целта е много проста – искаме да спрем убийствата и да сложим край на конфликта. Обсъдихме много въпроси", заяви Тръмп.

След като представи лидерите, той направи забележка за тенa на германския канцлер Фридрих Мерц и определи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като "по-влиятелна от всички тук на масата".

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е имал "много добър разговор" с Тръмп преди срещата с европейските лидери.

"Мисля, че проведохме много добър разговор с президента Тръмп. Говорихме за много чувствителни въпроси", каза Зеленски.

Тръмп заяви, че очаква тристранна среща между себе си, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи Си Ен Ен.

"Мисля, че въпросът е "кога", а не "дали", каза той и добави, че ще се обади скоро на Путин, за да обсъдят насрочването на срещата.

Skynews съобщи, че президентът на САЩ всъщност е прекъснал срещата си с европейски лидери, за да се обади на Путин още сега, предава NOVA. Срещата ще продължи след това.

Примирието е близо според Тръмп

След разговорите си със Зеленски и европейските лидери в Източната зала на Белия дом, Тръмп посочи, че вероятно днес ще бъде постигнато решение по почти всички въпроси, включително по гаранциите за сигурност на Украйна.

"Имам чувство, че вие и президентът Путин ще успеете да постигнете споразумение. В крайна сметка това е решение, което могат да вземат само президентът Зеленски и народът на Украйна, заедно в съгласие с президента Путин. И мисля, че ще излезе нещо много добро", заяви Тръмп.

Според специалния пратеник на президента, Стив Уиткоф, гаранциите биха били "подобни на Член 5" на НАТО – защита, подобна на тази, предоставяна на страните членки на алианса.

Тръмп уточни, че целта на разговорите с европейските лидери е да се обсъди "кой какво ще прави" по гаранциите за сигурност на Украйна и "възможен обмен на територии" за край на войната.

"Президентът Путин се съгласи, че Русия би приела гаранции за сигурност на Украйна. Това е един от ключовите въпроси, който трябва да разгледаме на масата", коментира още той.

Президентът изрази оптимизъм, че колективно може да бъде постигнато споразумение, което да възпира бъдеща агресия срещу Украйна, като уточни, че вземането на решения за териториите ще отчита "текущата линия на контакт".

Коментарите на евролидерите

Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, се обърна накратко към Тръмп и европейските лидери в Белия дом.

"Нека извлечем максимума от днешния ден", каза той с нотка на оптимизъм.

Рюте многократно благодари на Тръмп за вниманието към конфликта и похвали САЩ за ангажимента им да участват в гаранциите за сигурност, които ще подкрепят мирното споразумение.

"Това наистина е пробив", отбеляза той.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, като влезе в противоречие с позицията на американския президент, който настоява за постигане на мирно споразумение с Русия, предаде АФП.

"Не мога да си представя следващата среща да се проведе без прекратяване на огъня, затова нека работим върху това и да опитаме да окажем натиск върху Русия", заяви Мерц.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви пред Тръмп:

"Ако искаме да постигнем мир и да гарантираме справедливост, трябва да го направим заедно".

Тя подчерта, че гаранциите за сигурност са жизненоважна част от разговора.

Френският президент Еманюел Макрон подкрепи тези думи. Германският канцлер Фридрих Мерц добави, че Тръмп е отворил вратата към решение, но предупреди за сложните стъпки напред и настоя за натиск върху Русия с цел постигане на прекратяване на огъня.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че наред с прекратяването на войната приоритет остава връщането на украинските деца, задържани в Русия.

Президентът Доналд Тръмп закри публичната част от срещата с европейските лидери, заявявайки:

"Мисля, че и президентът Путин иска да намери отговор – ще видим. Ще вървим заедно… Възможно е да не се получи. От друга страна, възможно е".

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта пред Тръмп, че единната европейска позиция е за необходимост от прекратяване на огъня преди да започнат по-трудните мирни преговори между Украйна и Русия, предаде БГНЕС.

"Честно казано, всички бихме искали да видим прекратяване на огъня", посочи той.

