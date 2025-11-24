Значителна промяна с американския мирен план за Украйна

Значителни промени в американския „мирен план“ за прекратяване на войната направи Украйна. Бяха премахнати редица максималистични искания на Русия. Това съобщи Guardian, позовавайки се на източници, запознати с преговорите, предава БГНЕС.

По време на преговорите, проведени в Женева на 23 ноември, първоначалният план за мир в Украйна беше значително преработен. Сега той съдържа само 19 точки.

Украйна и нейните европейски партньори подчертават, че отправната точка за обсъждане на териториалните въпроси трябва да бъде настоящата фронтова линия. Освен това земите, завзети от Русия, не могат да бъдат признати за руски. Отбелязва се също, че Киев трябва самостоятелно да реши дали да се присъедини към ЕС и НАТО, а това Кремъл иска да блокира.

След завръщането си в Киев, украинската делегация информира Зеленски за преговорите. Те определиха последната версия на плана като по-реалистична. Отделно украинският лидер разговаря с вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс и го призова да включи европейските страни в процеса. Според съобщенията Ванс се е съгласил.

