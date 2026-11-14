Денят Х е 19 ноември

Тристранна среща между руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп ще се проведе в Шънджън на 19 ноември, съобщи прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Постигнато е споразумение за провеждане на тристранна среща между президента Путин, председателя Си и президента Тръмп на 19-ти. Тази среща ще се проведе в Шънджън в кулоарите на срещата на върха на АТИС“, каза Дмитрий Песков (цитиран от Интерфакс).

По-рано днес прессекретарят на президента на САЩ Оливия Уелс заяви, че тримата лидери ще обсъдят намаляването на ядрените оръжия в световен мащаб. „Не очакваме да бъдат постигнати някакви споразумения“, отбеляза тя. „Това е трудна тема за Китай, но вярваме, че е време Пекин да седне на „масата за възрастни“, така да се каже, и да започне сериозен разговор по сериозни въпроси.“