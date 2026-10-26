Медуза в небето подлуди Китай

Хиляди жители на Северен Китай останаха приковани към небето снощи, след като над главите им се появи огромна, сияеща в неонови цветове странна красота.

Хипнотизиращият феномен, известен в научния свят като космическа медуза, буквално взриви социалните мрежи с десетки хиляди снимки и видеоклипове, съобщи Китайската централна телевизия.

И докато в миналото подобни гледки са раждали легенди за извънземни инвазии, днес зад този небесен спектакъл стои триумфът на човешките технологии и майката природа.

Ослепителното шоу всъщност беше предизвикано от успешното изстрелване на китайската ракета носител Long March-6A от космодрума Таюан. Тя изведе в орбита поредния високотехнологичен спътник от серията „Яоган“, но истинският подарък за хората на Земята се оказа невероятната диря, която машината остави след себе си.

Ефектът на здрача

Тайната на тази космическа магия се крие в перфектния синхрон между времето и физиката, известен сред експертите като Ефект на здрача.

Когато ракетата прорязва мрака в часовете непосредствено след залез слънце, тя преминава през изключително студените горни слоеве на атмосферата. Там изхвърлените от двигателите газове и водна пара моментално замръзват, превръщайки се в гигантски облак от милиарди микроскопични ледени кристали.

В този момент на земната повърхност вече е тъмно, но на височина от десетки километри слънчевите лъчи все още достигат до ледения шлейф на ракетата. Слънцето буквално осветява облака „отзад“, а кристалите започват да пречупват и разпръскват светлината в ярки нюанси на синьо, зелено, виолетово и сребристо. Получава се илюзия за ефирно, полупрозрачно небесно създание с дълги, светещи пипала, което сякаш плува в космическия океан.