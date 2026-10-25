Кои известни българи гласуваха

Музиканти, актьори, телевизионни лица и риалити звезди се включиха в президентските избори и показаха как са упражнили правото си на глас. Част от популярните българи споделиха снимки и видеа от избирателните секции в социалните мрежи, докато други разказаха за своя избор в телевизионния ефир, пише "България Днес".

Сред първите, които показаха, че са гласували, бяха Дони и Нети. Двамата публикуваха в инстаграм снимки от избирателната секция, на които пускат бюлетините си в урната. Вместо обичайния призив към последователите си те избраха музикално послание с песента "Има път" на "Фондацията", придружено с част от нейния текст.

Активна в изборния ден беше и Ваня Запрянова, позната от "Игри на волята". Червенокосата участничка сподели кадър, на който пуска бюлетината си в прозрачната урна. "Ако още не си гласувал - газ към избирателната секция!", написа тя към снимката.

Своя избор направи и Нурджан Зеленова от "Ергенът". Риалити участничката гласува в Асеновград и разкри, че не пропуска избори от навършването на пълнолетие. "Днес направих своя избор. Направи го и ти!", обърна се тя към последователите си.

Писателят и панелист в "На кафе" Георги Блажев също показа, че е гласувал. Той публикува в инстаграм обща снимка с любимата си Ива Папазова пред сграда, като придружи кадъра с шеговитото послание: "Оптимизмът в погледа ни е показателен, но, разбира се, че гласувахме".

Актрисата Дария Симеонова също отбеляза изборния ден в социалните мрежи. Тя сподели видео, заснето навън, към което добави тематичен стикер с избирателна урна и надпис "Гласувай".

Далеч от България, но не и от изборните урни, се оказаха музикантите от Д2. Групата, която е на европейско турне, направи специална спирка в Дюселдорф, за да гласува в Генералното консулство на България. Според вокалиста Дичо Христов цялата процедура отнела едва четири минути. Китаристът Димитър Кърнев пък подчерта, че музикантите гласуват редовно още от навършването на пълнолетие.

Любопитна история разказа и популярният инфлуенсър Наси Свеж, който гостува в "На фокус" по Нова телевизия. Той разкри, че сутринта отишъл да гласува заедно със свой приятел, като двамата специално се издокарали за случая. "Изтупахме се, защото баба ми ми е казала, че като ходиш на избори трябва да си хубаво облечен", сподели Атанас Мишев, както е истинското му име.

Актьорът Герасим Георгиев - Геро също потвърди, че е упражнил правото си на глас, но се пошегува с ниската избирателна активност. "Много въздух имаше в секцията. Ами слабичко, слабичко", коментира той пред Лора Крумова.

Певицата Дивна също говори за своя избор в ефира на Нова телевизия. Изпълнителката сподели, че е гласувала информирано, след като е отделила време да се запознае с кандидатите. Според нея участието в изборите е начин хората да поемат отговорност за собственото си бъдеще.

Сред популярните лица, коментирали вота в специалното студио на Нова, бяха още Есил Дюран, Диана Любенова, Андрей Арнаудов и Иван Сотиров. Четиримата разказаха, че сравнително бързо са направили своя избор, но били изненадани от необичайно малкия брой хора в посетените от тях секции.

Така, въпреки ниската избирателна активност, редица популярни българи намериха време да отидат до урните, а социалните мрежи се изпълниха със снимки, видеа и послания, свързани с президентския вот.