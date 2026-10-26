Истинският „Гранд хотел Будапеща“ е в Швейцария! Тук се омъжила Одри Хепбърн, а Бонд срещнал Голдфингър

Има хотели, в които отиваш, за да пренощуваш. Има и такива, в които сякаш влизаш в стар холивудски филм. С тайни любовни истории, знаменити гости, великолепни гледки и онова усещане, че зад всяка врата може да се крие сюжет, достоен за големия екран.

Високо над швейцарското езеро Люцерн, сред величествените Алпи, се намира едно такова място – Bürgenstock Resort Lake Lucerne, или курортът Бюргенщок.

Със своите старинни хотели, легендарна планинска железница и драматично разположение върху планински склон той удивително напомня на измисления европейски хотел от филма на Уес Андерсън „Гранд хотел Будапеща“.

Само че тук холивудските истории не са измислица.

Точно в Бюргенщок Одри Хепбърн се омъжила за актьора Мел Ферер. София Лорен години наред наричала курорта свой дом. А Шон Конъри отседнал тук по време на снимките на „Голдфингър“, като басейнът на комплекса намерил място и във филма за Джеймс Бонд.

Планинското убежище на холивудските легенди

Историята на Бюргенщок започва през 1873 година, когато курортът посреща първите си гости.

Разположен далеч от шума на големите градове, високо над езерото Люцерн, той постепенно придобива славата на дискретно убежище за известни личности.

Тук звездите можели да се насладят не само на разкош, но и на нещо далеч по-ценно за тях – спокойствие и лично пространство.

Една от най-прочутите посетителки е Одри Хепбърн.

На 25 септември 1954 година актрисата се омъжва за Мел Ферер в малкия живописен параклис на курорта.

Само година по-рано тя е завладяла света с изпълнението си в „Римска ваканция“, донесло ѝ „Оскар“.

Хепбърн продължава да посещава Бюргенщок и след сватбата си. Параклисът, в който двамата с Ферер си казват „да“, съществува и днес.

София Лорен превръща курорта в свой дом

За друга легенда на киното Бюргенщок не бил просто място за почивка.

Италианската звезда София Лорен живяла години наред във вила на територията на комплекса заедно със съпруга си – филмовия продуцент Карло Понти.

Това било нейното швейцарско убежище, далеч от светлините на прожекторите.

Сред останалите прочути посетители са Чарли Чаплин и френската актриса Брижит Бардо.

А десетилетия по-късно курортът продължава да привлича знаменитости. Сред по-новите му гости е рапърът Дрейк, който отседнал там след концерт в Цюрих.

Но може би най-любопитната връзка на Бюргенщок със света на киното е тази с агент 007.

Джеймс Бонд и басейнът, който „изиграл“ Маями

През 1964 година Шон Конъри и част от снимачния екип на „Голдфингър“ прекарват няколко седмици в историческия Palace Hotel на курорта.

Тогава в Швейцария се снимат сцени от третия филм за Джеймс Бонд.

Оригиналният басейн Hollywood Pool и съседният Bull's Eye Bar, известен с необичайните си подводни прозорци, през които се виждат плуващите в басейна, също попадат пред камерата.

Любопитното е, че сцената се развива не в Швейцария, а в Маями.

Именно там Джеймс Бонд среща обсебения от златото злодей Аурик Голдфингър, изигран от германския актьор Герт Фрьобе.

Така един алпийски курорт се превръща в част от филмовия свят на американското крайбрежие.

Прилича на „Гранд хотел Будапеща“, но дали е вдъхновил Уес Андерсън?

Феновете на „Гранд хотел Будапеща“ трудно биха пропуснали приликите.

Има великолепен хотел, издигнат високо в планината. Има старинна архитектура, причудлива атмосфера и историческа въжена железница, която отвежда гостите по стръмния склон.

Всичко изглежда така, сякаш всеки момент зад някой ъгъл ще се появи ексцентричният портиер Густав Х., изигран от Ралф Файнс в комедията на Уес Андерсън от 2014 година.

Въпреки впечатляващите прилики няма потвърждение, че Бюргенщок е бил прякото вдъхновение за филма.

Известно е обаче, че самият Андерсън е сред редовните посетители на курорта.

Пътуването дотук е част от приключението

До Бюргенщок може да се стигне по един от най-живописните маршрути в Швейцария.

Началната точка е Люцерн – градът, известен със средновековната си архитектура и прочутия покрит дървен мост Капелбрюке.

Оттам посетителите могат да се качат на корабче и да прекосят езерото.

Следва пътуване с историческата планинска железница Bürgenstock Funicular, която отвежда гостите нагоре по стръмния склон.

Тя работи още от 1888 година.

На върха посетителите откриват не просто хотел, а цял малък планински свят.

Комплексът включва съвременния Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, историческия Palace Hotel и ориентирания към уелнес преживяванията Waldhotel.

Между тях има ресторанти, градини и алеи за разходка.

През 2017 година приключва мащабно обновяване на курорта, което добавя модерни удобства, като същевременно съхранява значителна част от историческата му атмосфера.

Басейн над пропастта и един от най-впечатляващите СПА комплекси в Европа

Макар филмовото минало на Бюргенщок да привлича много любопитни посетители, днес една от най-големите му атракции е Alpine Spa.

Комплексът се простира на приблизително 9940 квадратни метра.

В него има закрити и открити басейни, сауни, парни бани, пространства за почивка и разнообразни процедури.

Най-впечатляващото място е отопляемият открит инфинити басейн с гледка към езерото Люцерн и околните планини.

От него се разкрива почти нереална панорама, при която водата на басейна сякаш се слива с далечното езеро.

Вътре посетителите могат да прекарат часове в просторните зони за релакс и помещенията за терапии.

СПА центърът не е предназначен само за гостите, които нощуват в курорта. Посетители могат да го използват и с еднодневен пропуск.

Асансьор, който се изкачва по отвесна скала

Ако някой успее да се откъсне от басейна и панорамата, Бюргенщок предлага още изненади.

На територията на комплекса могат да се практикуват тенис и голф, да се правят планински преходи или просто да се обикалят старите хотелски сгради и градини.

Ресторантите предлагат различни кухни – от традиционни швейцарски специалитети и азиатски ястия до пържоли и богати винени листи.

Някои от залите за хранене имат панорамни прозорци с гледка към езерото и планините.

Но една от най-запомнящите се атракции в района е асансьорът Хаметшванд (Hammetschwand Lift).

Открит през 1905 година, той се изкачва по отвесна скала до наблюдателна площадка над езерото.

Смятан е за най-високия открит асансьор в Европа и продължава да бъде любима спирка за туристите, които искат да погледнат Алпите от още по-необичайна височина.

Швейцария се чува различно от двете страни на хотела

Бюргенщок има още една особеност, която не може да се улови напълно на снимка.

Курортът е разположен върху планинско било и разкрива два съвсем различни свята.

От едната страна се простират зелени пасища, хълмове и швейцарски селски пейзажи.

Тишината там се нарушава единствено от звъна на хлопките на кравите, които пасат по склоновете.

От другата страна е езерото Люцерн, където далеч долу се движат лодки и корабчета. Понякога едва долита приглушеният шум на двигателите им.

Два различни звука, две различни гледки и една планина между тях.

Може би тъкмо това прави Бюргенщок толкова необикновен – тук можеш едновременно да се почувстваш като герой от стар холивудски филм и като човек, който за първи път открива истинската тишина на Швейцария.