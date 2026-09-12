Мария Бакалова повежда грандиозна филмова церемония
Толкова се вълнувам да отпразнувам европейското кино с толкова невероятни артисти тази събота в Люцерн, обяви тя
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Толкова се вълнувам да отпразнувам европейското кино с толкова невероятни артисти тази събота в Люцерн, обяви тя
Градът на Вилхелм Тел събра световните лидери
Започна конференцията в Люцерн
Ако искате да си осигурите романтично преживяване извън самоцелните звездопади и незнайно защо нарочената от родните поп фолк госпожици Айфелова кула,...
Треньорът на "Люцерн" Маркус Бабел по стара традиция искал да си татуира емблемата на клуба си. Той е известен с това, че обича да си рисува символите...
Българската природа, манастири и културно-историческото наследство ще бъдат представени до 2 ноември в Люцерн, Швейцария. Благодарение на усилията на...
Българският нападател Димитър Рангелов вкара единствения гол за "Люцерн" при успеха 1:0 у дома над "Цюрих". Бившият нападател на "Славия" успя да...
Люцерн. Българският нападател на Люцерн Димитър Рангелов ще трябва да получава половината от досегашната си заплата, ако иска да остане в швейцарския...
Рангелов отказа да яде и се скри в стаята си, след като разбра, че ще почива от 4 до 6 седмици, разкри треньорът на "Люцерн" Карлос Бернегер пред швей...
Люцерн. Димитър Рангелов вкара първия гол за Люцерн, който победи с 2:0 Лозана и се класира на полуфинал за Купата на Швейцария. Българският таран бе...
Цюрих. Българският национал Димитър Рангелов вкара първия гол за Люцерн при успеха с 2:1 като гост на Грасхопърс в среща от 16-ия кръг на швейцарското...
Люцерн. Отличното представяне през сезона на талантливата българска атлетка Мирела Демирева продължи и в Люцерн (Швейц), където спечели първото място...
Люцерн. Бившият швейцарски национал Александър Фрай, който след края на сезона ще бъде назначен за спортен директор в "Люцерн", защити Димитър Рангело...