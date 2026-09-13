Жерар Депардийо се договори извън съда с краля на папараците
Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
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Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
Карло Понти се ожени за 20-години по-млада грузинка
Невъзможно е да обичам друг, казва София Лорен за Карло Понти
Легендарната италианска звезда трябваше да открие ресторант на 26 септември в Бари
Погребението на актрисата ще бъде в Рим на 19 януари
Тя бе наградена с приза за най-добра актриса
86-годишната актриса ще участва във филм, режисиран от сина й
Италианската звезда и кралят на рока е трябвало да снимат заедно в Холивуд
Вечната богиня на киното успя да приключи снимките на последния си филм преди избухването на заразата
Звездата на Италия снима във филм на Нетфликс, режисиран от сина й Едоардо
Близката й приятелка Лина Вертмюлер ще й поднесе наградата на фестивала „Capri-Hollywood“
Асен Пейков щял да вае образа на кинодивата, Петър Увалиев е нейн продуцент, Красимир Иванов за малко да я доведе с личната й изложба
Мегазвездите на световното кино свалят килограми с диети по собствен патент Пенелопе Круз сваля килограми без страдания - а това е най-важното за все...
Всяка сутрин се събуждам с идеи, казва 80-годишната киноикона София Лорен и до днес е смятана за една от най-красивите жени на света. Нейната необикн...
Рим. Италианската филмова звезда София Лорен днес навършва 80 години. В мемоарите си "Вчера, днес и утре - моят живот" Лорен разказва как от бедно мом...
Кинофестивалът прожектира в нейна чест филма "Брак по италиански", тя води майсторски клас София Лорен ще бъде голямата звезда на кинофестивала в Кан...
София Лорен неотдавна призна, че най-после е открила как може да се разкраси бързо и ефективно преди снимки. Великата кинодива се оказа сред феновете...