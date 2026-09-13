Всичко за София Лорен

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Богинята София Лорен

Богинята София Лорен

Всяка сутрин се събуждам с идеи, казва 80-годишната киноикона София Лорен и до днес е смятана за една от най-красивите жени на света. Нейната необикн...

27 септември | 6:40
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София Лорен навърши 80 години

София Лорен навърши 80 години

Рим. Италианската филмова звезда София Лорен днес навършва 80 години. В мемоарите си "Вчера, днес и утре - моят живот" Лорен разказва как от бедно мом...

20 септември | 21:10
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Лорен почетен гост в Кан

Лорен почетен гост в Кан

Кинофестивалът прожектира в нейна чест филма "Брак по италиански", тя води майсторски клас София Лорен ще бъде голямата звезда на кинофестивала в Кан...

01 май | 19:40
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