Жерар Депардийо се договори извън съда с краля на папараците

Френският актьор Жерар Депардийо, обвинен във физическо нападение от „краля на папараците” в Италия Рино Барилари, се помири с него в понеделник в Рим, с което сложи край на съдебния процес, започнал през юни 2025 г., съобщи AФП.



„Да, постигнахме споразумение и сме доволни от него”, каза пред журналисти Фабрицио Сиджия, адвокат на актьора. Клиентът му беше обвинен от фотографа, че го е нападнал преди повече от година и половина пред бар "Хари'с" в Рим след възникнал спор, припомня АФП.

Рино Барилари, който е на 80 години, е известен като „краля на папараците“ в Италия. Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г., а Жерар Депардийо твърди, че е „застанал между папарака и приятелката си“.

„Оттеглих жалбата - първо, защото той се извини не само на мен, но и на всички италианци, и второ, от уважение към личността, която винаги съм обичал и ще обичам като велик актьор“, заяви Барилари пред журналистите, цитиран от АФП.



Помирението било „спокойно, прегърнах го и го целунах“, добави фотографът. На въпроса за отношенията си с Барилари, Депардийо отговори, че „изобщо не е имал лоши“ отношения с него.

Рино Барилари снима знаменитости като Лиз Тейлър, Ингрид Бергман, Брижит Бардо, София Лорен, Джина Лолбриджида и Марчело Мастрояни в Италия, припомня АФП.

Депардийо, който е на 77 години, беше осъден през пролетта на 18 месеца условно лишаване от свобода за сексуално посегателство срещу две жени по време на снимките на филм в Париж през 2021 г. Освен това той ще бъде изправен пред френски съд по обвинение в предполагаемо изнасилване на актрисата Шарлот Арну. Актьорът отрича обвинението от момента на повдигането му през 2020 г., припомня АФП.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com