Жерар Депардийо се договори извън съда с краля на папараците
Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
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Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
Ингрид Бергман преживява три развода, Хемингуей е сред отхвърлените любовници "Блондинките са най-добрите жертви. Те са като чистия сняг, върху който...
Ню Йорк. Пиано от кинокласиката „Казабланка" беше продадено за 2,9 млн. долара на аукцион в Ню Йорк. Инструментът беше сред 30 други предмета от драма...