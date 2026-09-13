Роклята на Даяна! Денят, в който се роди медийното чудовище
Военна машина пази кралската коприна, проверяват дори кошчетата за боклук
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Военна машина пази кралската коприна, проверяват дори кошчетата за боклук
Има ли нова любов актрисата с български корени
Принцесата на народа и американската принцеса живяха под безмилостния прожектор на световната слава – и си отидоха твърде рано
Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
Разказ на очевидец
Певицата и гаджето й са пред годеж
Предаването излиза във ваканция, но не е ясно дали ще има следващ сезон
Сменят лайфстайл предаването с риалитито „Сървайвър“
Той бе щракнат от папараци на прибиране към дома
Богдан е 9 години по-млад от сръбската мегазвезда
Папараците заловиха Робърт Патинсън в такова състояние
Модерният творец гостува на Мария Игнатова в „Папараци – ново 20!“
Херцозите заведоха дело, твърдейки, че Арчи е бил сниман незаконно
Музикантът разказва пред Мария Игнатова забавни моменти от работата си със световни звезди в „Папараци – ново 20!“
"Папараци - ново 20!" започва на 20 септември
Дънди ще води с бившата на Рачков „Папараци – ново 20!“
Принцът и жена му твърдят, че фотографи направили засада пред имението
Легендарният певец е готов на всичко, за да избегне папараците
Холивудската актриса бе заснета от папараци по време на разходка из парижките улици
Носителят на "Оскар" Матю Макконахи изигра перфектно ролята на анонимник и успя да финтира папараци от целия свят на Олимпиадата. Актьорът се дегизира...