Всичко за Депардийо

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Депардийо си тръгна с купон

Депардийо си тръгна с купон

Големият Жерар се целувал и прегръщал десет минути с екипа Жерар Депардийо си тръгна от България подобаващо - с грандиозен купон. Преди ден снимките...

28 ноември | 20:10
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Депардийо беснее във Фейсбук

Депардийо беснее във Фейсбук

Кадри и снимки от новия филм на Жерар провокираха завиден трафик в мрежата Депардийо вече беснее и из Фейсбук. Кадри и фотоси от филма на Жерар, койт...

17 ноември | 20:20
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