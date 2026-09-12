Жерар Депардийо се договори извън съда с краля на папараците
Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
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Той обвини френския актьор, че го е нападнал физически на 24 май 2024 г.
Там френската звезда споделя откровения за живота си. Той припомня, че при пристигането си в Париж през 1965 г. е приел исляма. "В продължение на две...
Жерар Депардийо подкрепя младите таланти, които са номинирани за наградата на името на големия режисьор Стоян Камбарев. Едноименната фондация ще обяви...
Големият Жерар се целувал и прегръщал десет минути с екипа Жерар Депардийо си тръгна от България подобаващо - с грандиозен купон. Преди ден снимките...
Кадри и снимки от новия филм на Жерар провокираха завиден трафик в мрежата Депардийо вече беснее и из Фейсбук. Кадри и фотоси от филма на Жерар, койт...
Актьорът не уважи ракията и туршията, отпраши за Хисаря Френският актьор Жерар Депардийо бе пазен по-строго и от папата, докато снимаше първите кадри...
Париж. Френският министър на културата Орели Филипети призова Жерар Депардийо да промени решението си и да се прибере във Франция, съобщи вестник "Фиг...
Путин лично връчва безценния документ на разбунтувалия се актьор