Всичко за Шон Конъри

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Бонд на 83

Бонд на 83

Вечният секссимвол сър Шон Конъри губи косата си на 21 и носи тупе за 007

24 август | 5:30
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