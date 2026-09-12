Пиедесталът на хип-хопа изправя феновете на крака. Дрейк с пост в Инстаграм
Рапърът обяви кога ще излезе новият му албум
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Рапърът обяви кога ще излезе новият му албум
Канадският рапър с рекорд в Спотифай
Обама даде на рапъра официалния си „печат на одобрение“, ако се появи възможност
Ед Шийрън постави рекорда за най-слушаната песен
Дрейк и Риана подновиха връзката си, макар и в началото на миналия месец канадският рапър да флиртуваше с манекенката Хейли Болдуин, съобщи Контактмюз...
Рапърът Дрейк и Риана са новата мегадвойка в шоубизнеса. За двамата се въртят слухове, откакто направиха общото им парче "Work". Въпреки че на няколко...
Рапърът Дрейк за пръв път се сдоби с цели 8 номинации за наградите BET (Black Entertainment Television) за хип-хоп, предаде Асошиейтед прес. Хитовете...
RnB-дивата Бионсе, съпругът й рапърът Джей Зи, и канадската сензация Дрейк получиха по 5 номинации за наградите BET (Black Entertainment Television),...
Дрейк не пожали и паметта на Хофман в името на славата си