Нови факти за разстрела на Слави Бинев. Повдигнаха едно обвинение

Събраните до момента доказателства сочат, че един човек е застрелял Слави Бинев в лицето около 10:00 ч. на 24 октомври. Той е действал сам, затова обвинение е повдигнато само срещу него. Обвинението е за умишлено убийство. Това съобщи на брифинг пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Мъжът с инициали Е. Т. е гражданин на съседна на България държава и е задържан за срок до 72 часа, като предстои в Софийския градски съд да бъде внесено искане за постоянното му задържане под стража.

Прокурор Николай Николаев добави, че към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на другите двама задържани. Те са били разпитани, както и обвиняемият. Пистолетът, с който се предполага, че е извършено престъплението, е открит, уточни Николаев. Оръжието е законно притежавано.

Мотивът е в процес на изясняване. Със сигурност можем да кажем, че двамата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения, каза още прокурорът. Убийството е извършено с един изстрел.

Предстои разпит на още свидетели по случая.

Трима души бяха задържани за убийството на Слави Бинев в София, съобщи вчера на брифинг изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. Те бяха арестувани при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“.

Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта. Открити са две оръжия. Едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, в който са се намирали задържаните, а другото е намерено в чантичка на единия от тях. По първоначални данни второто оръжие е законно притежавано, посочи Николов.