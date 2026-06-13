Пет нови линии от Варна и още един самолет на Wizz Air
Авиокомпанията увеличава капацитета на Летище Варна и обещава близо 400 нови работни места в региона
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Авиокомпанията увеличава капацитета на Летище Варна и обещава близо 400 нови работни места в региона
53 000 фирми готвят масово наемане, но почти 90 000 позиции са под риск
Максималната обща стойност на средствата, необходими за 4 проекта, е до два и половина милиона лева
От началото на 2019 г. във Враца са вложени 22 милиона, откриват се 1000 работни места
Инвестиция в размер на 25 млн. лв. ще направи плевенската фирма за мъжка мода "Димитров". Така ще бъдат създадени 800 нови работни места, каза собстве...