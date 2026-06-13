Партньор на "Хуго Бос" и "Армани" инвестира 25 млн. лева в Плевен

Инвестиция в размер на 25 млн. лв. ще направи плевенската фирма за мъжка мода "Димитров". Така ще бъдат създадени 800 нови работни места, каза собстве...