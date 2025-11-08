Държавата даде зелена светлина! Нови работни места

Държавата даде зелена светлина, като подкрепи четири инвестиционни проекта, по които се очаква да бъдат разкрити нови работни места.

Инвестициите на компаниите са за общо над 110 милиона лева. Проектите са в областта на преработващата промишленост, високотехнологичното производство, както и това, свързано с медицински и зъболекарски инструменти.

Очаква се да бъдат разкрити над 400 нови работни места. Проектите са край Елин Пелин, в София, в Първомай и в Куклен. С подписването на индивидуални договори с всеки от инвеститорите ще се предостави безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на проектите.

Максималната обща стойност на средствата, необходими за 4 проекта, е до два и половина милиона лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com