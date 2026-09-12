Нов риск: Хусите блокираха Саудитска Арабия, отговорът на Тръмп
Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
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Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
Дипломацията вече не е хайверна, а социално мрежова
Последствията от обявяването на мораториум от страна на Украйна по облигационно плащане на стойност 3 млрд. към Русия коментира пазарният анализатор В...