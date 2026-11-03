Ценова буря. Световната банка с прогноза за социална криза в Европа

Суровините поскъпват под натиска на войни, блокирани транспортни маршрути, климатични рискове и надпреварата за критични метали. Световната банка прогнозира 23% ръст на общия индекс на цените през 2026 г. Енергията, храната и индустриалните суровини отново се превръщат в политически въпрос – и в изпитание за семейните бюджети.

Светът се оказва притиснат между две кризи – тази на ресурсите и тази на общественото търпение. Докато държавите се борят за петрол, газ, метали и храни, милиони домакинства се опитват да овладеят сметките си. Цената на енергията се пренася върху транспорта и производството, скъпите торове натискат земеделието, а поскъпването на металите оскъпява технологиите, строителството и индустрията.

Новата прогноза на Световната банка превръща тези опасения в конкретни числа. Според доклада Commodity Markets Outlook, публикуван на 28 октомври, общият индекс на суровините ще нарасне с 23% през 2026 г. Енергийните суровини се очаква да поскъпнат с 32%, металите и минералите – с около 25%, а хранителните стоки – с 10%. При храните натискът може да продължи и през следващата година, когато се прогнозира ново увеличение от 7%.

Това не е просто поредната прогноза за борсовите пазари. Зад нея стои опасността от нова вълна на инфлация, която да удари едновременно производителите, бизнеса, държавните бюджети и потребителите.

Войната, която започва от петрола, но не свършва на бензиностанцията

Основният двигател на новото поскъпване е енергията. Световната банка очаква цените на енергийните суровини да нараснат с 32% през 2026 г. Прогнозата за средната цена на петрола сорт „Брент“ е около 91 долара за барел спрямо 69 долара през 2025 г. Това означава връщане към значително по-високи енергийни разходи след три години на спад.

Зад цифрите стои сериозно свиване на предлагането. Според оценката на институцията световното производство на петрол може да намалее с 5,2% през 2026 г. – най-големият спад за повече от четири десетилетия извън пандемичната 2020 г. Конфликтът в Близкия изток е нанесъл тежък удар върху добива и доставките, а изчерпването на запасите прави пазара още по-уязвим към нови сътресения.

Това е особено опасно, защото петролът не е просто гориво за автомобилите. Той е част от цената на почти всичко, което се произвежда и транспортира. По-скъпият дизел увеличава разходите на земеделските производители, превозвачите и търговските вериги. По-скъпата енергия влиза в сметките на заводите, складовете, магазините и предприятията за преработка на храни.

Така един конфликт, започнал далеч от Европа, може да се превърне в по-висока цена на хляба, зеленчуците, строителните материали и услугите. Енергийният шок се разпространява през цялата икономика, дори когато потребителят не вижда пряка връзка между войната и касовата бележка.

Храната е следващият фронт

Световната банка прогнозира увеличение на цените на хранителните суровини с около 10% през 2026 г. и още 7% през 2027 г. Това означава кумулативно поскъпване от приблизително 18% за две години. Тревогата е, че натискът идва едновременно от няколко посоки – прекъснати доставки на зърно, климатични рискове, по-високи разходи за енергия и торове.

Черно море остава един от най-важните маршрути за световната търговия със зърно. Всяко нападение срещу пристанища, кораби или инфраструктурата за износ може да промени не само цените в региона, но и очакванията на международните пазари. Когато доставките станат несигурни, търговците започват да калкулират риска предварително.

Към това се добавя и климатичният фактор. Световната банка предупреждава за силно явление Ел Ниньо, което може да засегне реколтите в различни части на света. Сушата, горещините и промените в режима на валежите могат да намалят добивите на земеделски култури и да ограничат предлагането точно когато производствените разходи растат.

Особено важна е прогнозата за торовете. Световната банка очаква ценовият им индекс да нарасне с 14% през 2026 г. Причината е свързана с прекъсванията в доставките от Близкия изток, по-високите разходи за производство и търговските ограничения. Макар че цените на някои торове се понижиха след резкия скок през първата половина на годината, годишната прогноза остава за увеличение.

Това е един от най-опасните механизми за пренасяне на кризата към потребителите. Земеделският производител не може просто да се откаже от торенето, без да рискува по-нисък добив. Ако купува по-скъпи торове, гориво и електроенергия, той трябва да компенсира разходите чрез по-висока цена на продукцията или да приеме по-малка печалба. И в двата случая натискът се пренася по веригата – към преработвателите, търговците и накрая към купувачите.

Така торът, който остава невидим за повечето потребители, може да се окаже един от факторите за следващото поскъпване на храната.

Металите – скритата цена на технологичния свят

Докато петролът и храните са най-видимата част от кризата, на металните пазари се развива друга битка. Световната банка очаква цените на металите и минералите да нараснат с около 25% през 2026 г. и да достигнат нов годишен връх. Особено силно е търсенето на алуминий, мед и калай – суровини, необходими за електрическите мрежи, строителството, електромобилите, възобновяемата енергия и центровете за данни.

Надпреварата за изкуствен интелект също има своята материална цена. Огромните центрове за данни се нуждаят от електричество, кабели, охлаждане, електронни компоненти и специализирани материали. Енергийният преход изисква нови мрежи, батерии, турбини и електромобили. Военната индустрия пък увеличава търсенето на специализирани сплави, електроника и материали за високотехнологични системи.

Особено интересни са критичните метали, чиито цени се движат рязко заради ограничено предлагане и силна зависимост от малък брой производители. Данните на Института за редки земни елементи и метали за 23 септември показват значителни месечни увеличения при няколко от тях.

Индият е с най-голям месечен скок сред наблюдаваните осем суровини – 16,7%. За периода, проследен от института, увеличението достига 180,6%. Това е метал, който повечето хора никога не са виждали, но използват всеки ден. Той участва в производството на прозрачни проводими покрития за сензорни екрани и плоски дисплеи. Без него смартфоните, таблетите и много от съвременните телевизори биха изглеждали различно.

Германий е поскъпнал с 13,9% за месец, а увеличението за проследявания период достига 63,9%. Той има ключова роля във фиброоптичните кабели, полупроводниците, инфрачервената оптика и устройствата за нощно виждане. С други думи, германий има значение както за комуникациите, които свързват света, така и за технологиите, използвани в автомобилите, медицината и отбраната.

Антимонът е с месечен ръст от 13,3%, макар че за целия период на наблюдение остава под началното си равнище. Това е важен пример защо краткосрочното поскъпване не бива автоматично да се представя като дългосрочен възход. Металът се използва в оловно-киселинните акумулатори, в някои видове батерии и в огнезащитни добавки за пластмаси, текстил и електрическо оборудване. Той има значение за автомобилната индустрия и за безопасността на редица материали в ежедневието.

Тербият е поскъпнал с 11,1% за месец. Този рядък елемент се използва в постоянни магнити, оптични влакна, лазери и специални електронни устройства. Той има значение за високоефективните електромотори, някои системи за възобновяема енергия и модерната електроника.

Волфрамът е с месечен ръст от 9,5%, а увеличението за периода на наблюдение е близо 80%. Това е изключително твърд и устойчив на високи температури метал. Използва се в режещи инструменти, свредла, машинни части, специални сплави и компоненти за авиацията. В ежедневието потребителят може да го срещне косвено в инструментите и машините, с които се произвеждат автомобили, домакински уреди и строителни материали.

Неодимът е поскъпнал с 10,2% за месец и с 51,3% за проследявания период. Той е основна суровина за мощните постоянни магнити в електромоторите. Използва се в електромобили, високоговорители, слушалки, твърди дискове, някои домакински уреди и ветрогенератори. Именно неодимовите магнити позволяват създаването на компактни и мощни двигатели.

Диспрозият е с месечно увеличение от 8,6%. Той подобрява устойчивостта на постоянните магнити при високи температури. Затова е важен за електромобилите, електрическите велосипеди, някои климатици, хладилници, перални и вятърни турбини. Колкото повече се разширява електрификацията, толкова по-голямо става значението на този метал.

Галият е поскъпнал със 7,8% за месец и с 33,5% за проследявания период. Той е необходим за производството на полупроводници, светодиоди, лазерни диоди и високочестотни електронни компоненти. Среща се в технологиите зад мобилните комуникации, зарядните устройства, някои соларни клетки и електрониката в съвременните автомобили.

Тези метали не са просто екзотични суровини за борсовите спекуланти. Те са част от предметите и услугите, без които съвременният човек трудно си представя ежедневието – телефонът в джоба, слушалките, автомобилът, интернет връзката, пералнята, климатикът и електричеството от възобновяеми източници.

Проблемът е, че при част от тях добивът и преработката са концентрирани в малко държави. Това превръща доставките в геополитически инструмент. Когато износът бъде ограничен или търговските отношения се влошат, последиците не остават само на борсите. Те могат да стигнат до производствените линии и цените на крайните изделия.

Златото и среброто – убежището става все по-скъпо

Отделна категория са благородните метали. Световната банка очаква цените им да нараснат с около 40% през 2026 г. Причината е търсенето на сигурност в период на геополитическа и икономическа несигурност.

Когато инвеститорите се страхуват от войни, инфлация, политически сътресения или нестабилност на валутите, те често насочват средства към златото. То не носи лихва или дивидент, но се възприема като актив, който може да запази стойността си при криза.

Среброто също се възползва от този интерес, но има и друга роля. То е важна суровина за електрониката, електрическите контакти и фотоволтаичните панели. Така търсенето му се подкрепя едновременно от инвестициите и от индустрията.

Тук се появява парадоксът на кризата. Когато хората се страхуват от поскъпването и несигурността, те търсят защита чрез злато и други активи. Но самото поскъпване на суровините може да увеличи разходите за бизнеса и да задълбочи инфлационния натиск.

Европа усеща удара не само в магазините, но и на улицата

Суровинната криза се развива на фона на нарастващо обществено недоволство в редица европейски държави. Протестите във Франция и Германия показват колко лесно икономическото напрежение може да се превърне в политическо.

Във Франция демонстрациите през есента се разраснаха от недоволство срещу проблемите в образованието до по-широк протест срещу разходите за живот, жилищната недостъпност и качеството на обществените услуги. Вълната обхвана училища и университети, а в някои случаи се стигна до сблъсъци и безредици. Важното е, че протестиращите не говорят само за цените на храната и горивата, а за усещането, че доходите и възможностите на младите хора не настигат разходите и очакванията им.

В Германия на 31 октомври десетки хиляди участваха в демонстрации в различни градове. Младежкото движение „Gen Z regelt“ излезе с искания за повече средства за образование, по-добри обществени услуги и по-достъпен живот. Сред темите бяха и противопоставянето на евентуално връщане на задължителната военна служба и недоволството от недостатъчните инвестиции в бъдещето на младите. Във Франкфурт част от демонстрациите прераснаха в насилие и грабежи.

В Белгия напрежението има и много конкретно бюджетно измерение. На 2 ноември премиерът Барт де Вевер предложи оставката си на крал Филип след провала на преговорите за бюджета за 2027 г. Коалиционните партньори не успяха да се разберат как да осигурят необходимите икономии и приходи. Правителството търси около 10 млрд. евро чрез съкращения и допълнителни приходи, за да овладее дефицита и да стабилизира публичните финанси.

Белгийският случай показва другата страна на кризата. Когато държавата е силно задлъжняла, тя има по-малко пространство да компенсира гражданите за поскъпването. В същото време мерките за икономии, данъчните промени и съкращаването на разходи могат да предизвикат ново недоволство. Така правителствата се оказват между две трудни решения – да харчат повече, за да смекчат удара върху домакинствата, или да ограничават разходите, за да овладеят дефицитите.

Не бива да се твърди, че всички протести в Европа са породени единствено от инфлацията. Но разходите за живот, жилищата, горивата и качеството на обществените услуги се превръщат в общ знаменател на общественото недоволство. Когато хората усещат, че работят повече, а могат да си позволят по-малко, икономическият проблем бързо придобива политически измерения.

Капанът на държавните бюджети

Новият ценови натиск идва в момент, когато много европейски държави вече имат ограничени възможности за маневриране. Високите разходи за енергия и отбрана, застаряването на населението, инвестициите в инфраструктура и натрупаните дългове поставят публичните финанси под натиск.

Белгия е показателен пример, но не е единствената страна с подобни проблеми. Франция също е изправена пред висока задлъжнялост и трудни решения за овладяване на дефицита. Когато лихвите по държавния дълг растат, обслужването му става по-скъпо и оставя по-малко средства за образование, здравеопазване, социални програми и инвестиции.

Това създава опасен кръг. По-скъпите суровини увеличават инфлацията. Инфлацията принуждава централните банки да бъдат предпазливи с намаляването на лихвите. По-високите лихви оскъпяват кредитите за бизнеса и държавите. По-слабият растеж пък затруднява събирането на данъци и увеличава натиска върху бюджетите.

В подобна среда правителствата имат все по-малко възможности да компенсират гражданите с помощи, субсидии и данъчни облекчения. А когато изберат икономии, рискуват да предизвикат нова вълна от протести.

Следващата криза може да започне от едно тясно място на картата

Най-голямата опасност според Световната банка е, че няколко риска могат да се задействат едновременно. Ескалация на конфликта в Близкия изток, продължителни проблеми с руската петролна инфраструктура, нови атаки срещу износа на зърно през Черно море и силно Ел Ниньо могат да доведат до много по-тежък сценарий.

При подобно развитие цената на петрола може да достигне средно 105 долара за барел през 2027 г., а хранителните суровини да бъдат с 12% по-скъпи от базовата прогноза на институцията. Това би увеличило риска от продоволствена криза и би тласнало още хора към бедност.

Световната банка все пак очаква общият индекс на суровините да се понижи със 7% през 2027 г. Това е важна уговорка: прогнозата не означава, че всички цени ще продължат да растат безкрайно. При нормализиране на доставките, спад на енергийните разходи и възстановяване на предлагането част от суровините могат да поевтинеят. Но дори тогава потребителските цени не се връщат автоматично към предишните си равнища.

Точно тук е голямото изпитание пред Европа. Континентът трябва едновременно да гарантира достъп до енергия и суровини, да защити индустрията си, да финансира зеления и цифровия преход и да запази социалната стабилност. Това не е само икономическа задача, а въпрос на стратегическа независимост.

Войната за ресурси вече не се води единствено за контрол над находища, пристанища и търговски маршрути. Тя се води за възможността държавите да произвеждат, да отопляват домовете си, да хранят населението си и да поддържат технологиите, от които зависи модерният живот.

А най-голямата цена на тази война може да се окаже не тази, която се вижда на борсовите табла, а тази, която хората плащат всеки месец – в сметките, в магазина и в усещането, че бъдещето става все по-скъпо.