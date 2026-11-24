Българският пробиотик LB Lact от пробиотичната серия Proway на „Ел Би Булгарикум“ получи поредно признание. Продуктът беше отличен в рамките на Деветнадесетия конкурс на Съюза по хранителна промишленост в България, посветен на новите продукти и технологии. Наградите бяха връчени по повод Деня на хранително-вкусовата промишленост, отбелязан тази година на 24 ноември.

Това е поредното отличие за LB Lact. Само преди десет дни продуктът спечели златен медал и диплом на международното изложение „Пътят на млякото“, проведено в Интер Експо Център в София.

Наградата от името на компанията получи д-р Калинка Пашова от научния център на „Ел Би Булгарикум“. Тя подчерта значението на научния потенциал и дългогодишния опит на компанията за създаването на нови продукти.

„Ел Би Булгарикум“ пази традициите на българските млечни продукти. Ние притежаваме най-голямата колекция от щамове, които съхраняваме, изучаваме и развиваме. Именно на тяхна база създаваме нови продукти и ще продължим да предлагаме на пазара иновативни решения за здраве и дълголетие“, заяви д-р Калинка Пашова.

В поздравителен адрес до участниците във форума изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум“ Николай Стойнев пожела на Съюза по хранителна промишленост да продължава да бъде обединител и активен двигател на бранша.

„Повече от шест десетилетия „Ел Би Булгарикум“ и Съюзът споделят обща мисия – да защитават и развиват българската хранителна индустрия, да подкрепят родните производители и да отстояват значението на качествените продукти, създадени в България“, се казва в поздравителния адрес.

В рамките на празника се проведе и научна конференция на тема „Българската хранителна индустрия – наследство, идентичност и бъдеще“. Във форума участваха д-р Светла Чамова – председател на СХП, проф. д-р Крум Неделков – зам.-министър на земеделието и храните, д-р Георги Чавдаров – зам.-изпълнителен директор на БАБХ, Мая Манолова – председател на Комисията за защита на потребителите и доц. д-р инж. Десислава Вангелова от Университета по хранителни технологии.