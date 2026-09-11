Всичко по темата Ел Би Булгарикум

Атанас Мишев: Расте интересът на международни партньори към продуктите на "Ел Би Булгарикум"
Отделяме специално внимание и на малките квартални магазини, казва търговският директор
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Отделяме специално внимание и на малките квартални магазини, казва търговският директор
Проектът е на обща стойност 1 369 059 лв.
Министър Богданов: Поставяме основите за сътрудничество и за следващите 50 години