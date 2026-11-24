Цените на петрола продължават да падат за втори пореден ден и се доближиха до най-ниските си равнища от три месеца. Причината е увеличаващото се предлагане на суровината и натрупването на запаси, които засилват очакванията за излишък на световния пазар. Поевтиняването продължава въпреки сериозното напрежение около Ормузкия проток, където Иран съобщи за три танкера, попаднали на морски мини. Междувременно възстановяването на важен петролопровод в Либия допълнително повлия на котировките, съобщава Ройтерс.

Брент падна до 89 долара за барел

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 34 цента, или 0,38%, до 89,03 долара за барел към 9:25 ч. българско време. По-рано през търговската сесия цената достигна най-ниското си равнище от 27 август насам.

Американският лек суров петрол WTI също отчете спад. Котировките му се понижиха с 24 цента, или 0,3%, до 79,93 долара за барел, след като по-рано паднаха до най-ниското си ниво от 10 август.

Според пазарните анализатори търговците все повече се концентрират върху перспективите за предлагането, въпреки продължаващите проблеми с транспортирането на петрол през Близкия изток.

Иран съобщи за три танкера, попаднали на мини

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Иран обявиха, че три петролни танкера са се запалили, след като попаднали на морски мини в Ормузкия проток. Според иранската телевизия Прес ТиВи корабите са нарушили въведената забрана за преминаване.

Същевременно САЩ разследва дали Иран стои зад кибератаки срещу до 50 танкера, използвани за превоз на енергийни суровини. Информацията е на "Уолстрийт джърнъл", който се позовава на американски официални представители и източници, запознати с разследването.

Сувро Саркар, ръководител на енергийните анализи в "Ди Би Ес Банк", предупреди, че рискът от ново поскъпване остава. Според него преговорите между САЩ и Иран не бележат напредък и двете страни могат да предприемат нови действия около блокадата на протока.

Либия възстанови важен петролопровод

Допълнителен натиск върху цените оказа възобновяването на работата на петролопровода "Шарара" в Либия. Съоръжението беше временно спряно, след като група, определена от властите като незаконна, затворила клапан по трасето.

Председателят на Националната петролна корпорация на Либия съобщи пред Ройтерс, че транспортирането вече е възстановено. Суровината отново постъпва в резервоарите на съоръжението на компанията "Акакус" в Завия.

Възобновяването на доставките от Либия съвпада с увеличаването на предлагането на петрол от други държави и с очакванията за по-големи световни запаси.

"Дойче Банк" отчете излишък от 1,7 млн. барела дневно

Според анализ на "Дойче Банк" наблюдаваните световни запаси от течни горива са нараснали с 52 млн. барела през октомври. Това съответства на предполагаем излишък от около 1,7 млн. барела дневно.

Банката посочва, че се натрупват доказателства за постепенно преминаване на световния петролен пазар към свръхпредлагане. В същото време евентуални нарушения на доставките могат да забавят този процес.

Предварително проучване на Ройтерс сред анализатори показва, че запасите от суров петрол и петролни продукти в САЩ вероятно също са се увеличили през миналата седмица.

Анализатори предупреждават за продължаващи рискове

Въпреки по-ниските цени пазарът остава под напрежение заради ограниченията в транспорта и сравнително малките резервни количества.

"Въпреки известно подобрение на запасите и наличността на петролни продукти пазарът остава под сериозно напрежение", заяви Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в австралийската банкова група Ей Ен Зи.

Според него цените на суровината, маржовете на рафинериите и поведението на инвеститорите показват, че пазарът очаква постепенно нормализиране. Същевременно логистичните ограничения продължават, а резервните запаси остават малки.

Хайнс посочва, че петролният пазар преминава от период на остър недостиг към състояние на продължителна уязвимост, вместо да се връща към обичайните условия.