Петролът рязко поевтиня. Две големи новини разтърсиха пазарите

Цените на петрола се понижиха рязко в четвъртък сутринта, като двата основни сорта загубиха над долар за барел в азиатската търговия. Причината е отслабването на опасенията от нова ескалация на войната в Близкия изток и надеждите за напредък в преговорите между Русия и Украйна. Допълнителен натиск оказват увеличеното производство на ОПЕК+ и рязкото нарастване на запасите от суров петрол в САЩ. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на пазарни данни и анализатори.

Фючърсите на сорта Брент, който е основен ориентир за европейския пазар, поевтиняха с 1,47 долара, или 1,58%, до 91,29 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI загуби 1,24 долара, или 1,43%, и достигна 85,29 долара за барел. Данните са от ранната търговия в четвъртък.

Така пазарът заличи поскъпването от сряда, когато Брент прибави 1,4%, а американският петрол - 0,6%. Само ден по-рано двата сорта бяха достигнали най-ниските си равнища за последните два месеца.

Преговорите за мир промениха настроенията

Според Хироюки Кикукава, главен стратег в японската компания „Нисан Секюритис Инвестмънт“, инвеститорите очакват задкулисните дипломатически усилия да доведат до прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Пазарите отчитат и по-малка вероятност от нова ескалация на конфликта с Иран преди срещата на върха между САЩ и Китай следващата седмица.

„Пазарите се понижават заради очакванията, че се полагат задкулисни усилия за постигане на прекратяване на огъня между Русия и Украйна и че е малко вероятно войната с Иран да ескалира преди срещата между САЩ и Китай“, коментира Кикукава.

Експертът обаче предупреди, че несигурността около Ормузкия проток, през който преминават ключови петролни доставки, ограничава възможността за по-дълбок спад на цените.

След двудневните преговори в Абу Даби руските и украинските представители постигнаха договореност за мащабна размяна на военнопленници. Различията по основни въпроси, включително териториалните, обаче остават. Междувременно високопоставеният ирански представител Мохсен Резаи предупреди Вашингтон за последици при нови американски удари и заяви, че Техеран няма да допусне изнасяне на обогатен ядрен материал.

САЩ натрупаха още 9 милиона барела

Сериозен фактор за поевтиняването е и увеличаващото се предлагане на петрол. Производството на ОПЕК+ се е повишило значително през октомври, като основен принос има Саудитска Арабия. Това се случва въпреки продължаващите затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток.

Още по-силен сигнал за пазара дойде от САЩ. Според предварителните данни на Американския петролен институт запасите от суров петрол са нараснали с 9 милиона барела само за една седмица. Подобно увеличение засилва опасенията, че предлагането може да надхвърли търсенето.

Официалната статистика на американското Управление за енергийна информация се очаква по-късно днес. Публикуването й е отложено с един ден заради националния празник в САЩ в сряда.