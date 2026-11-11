Домът става лукс в Европа, младите най-тежко засегнати

Жилищната криза в Европа се задълбочава, а покупката на собствен дом става все по-трудна за милиони европейци. От 2010 г. досега цените на недвижимите имоти в ЕС са нараснали средно с 55%, а наемите – с 27%. Доходите обаче не успяват да догонят темпа на поскъпването. За спешни и координирани действия призова Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) на конференция в Дъблин, организирана съвместно с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).

Форумът се проведе на 10 ноември с участието на около 100 представители на европейските институции, националните и местните власти, бизнеса, синдикатите, граждански организации и академичните среди. Основното послание беше, че Европа трябва да премине от констатации за мащаба на кризата към конкретни решения за повече качествени и финансово достъпни жилища.

Най-силно засегнати от поскъпването са младите хора, семействата с деца и възрастните. Все повече домакинства изпитват затруднения да покриват разходите си за жилище, а за част от тях проблемът вече означава риск от бездомност или принудително напускане на дома. Жилищната несигурност се превръща и в източник на социално напрежение, като протестите в различни европейски държави показват нарастващото недоволство.

Според ЕИСК увеличаването на предлагането на жилища трябва да бъде водещ приоритет, но само по себе си няма да реши проблема. Необходими са устойчиво строителство, по-ниски разходи, по-добър достъп до финансиране и специални мерки за най-уязвимите групи. От Комитета настояват жилището да бъде разглеждано преди всичко като основно човешко право, а не само като финансов актив.

Особено внимание се обръща на превенцията на бездомността и на политиките „Жилище преди всичко“, които поставят осигуряването на постоянен дом в основата на подкрепата за хората в тежко положение.

„Няма единно решение на тази криза. ЕС, държавите членки и гражданското общество трябва да работят заедно, за да увеличат жилищата на достъпни цени, да отключат инвестиции и да защитят хората, изложени на най-голям риск“, заяви председателят на ЕИСК Шеймъс Боланд. По думите му домът е въпрос не само на покрив над главата, но и на достойнство, сигурност и доверие в обществото.

Изпълнителният директор на Eurofound Ивайло Калфин също подчерта, че кризата засяга непропорционално младите хора и нископлатените работници. Според него част от тези затруднения остават скрити зад основните статистически показатели и изискват по-задълбочен анализ и общи действия.

Европейските институции вече подготвят следващи стъпки. След представения през декември 2025 г. Европейски план за жилища на достъпни цени и предложения през септември 2026 г. Акт за жилища на достъпни цени, Европейската комисия планира през 2027 г. да представи пакет за опростяване на жилищното настаняване. Целта е да се ускори изграждането на устойчиви и качествени домове и да се улесни достъпът до тях.

Темата ще бъде сред основните акценти и на неформалната среща на министрите по жилищната политика на ЕС на 25 и 26 ноември. Очаква се през декември ЕИСК да приеме и ново становище по европейския акт за достъпни жилища.

Европа е изправена пред предизвикателството да превърне политическите ангажименти в реални резултати – повече домове, поносими наеми и сигурност за хората, които все по-трудно могат да си позволят собствено жилище.