Почна се. Идват масови съкращения, които ще засегнат хиляди
Фактор е високата цена на труда, без обаче да има ръст и в производителността
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Фактор е високата цена на труда, без обаче да има ръст и в производителността
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Очаквам около 140 000 души да бъдат обхванати от мерките, каза социалният министър
Хората да искат от полицаите сертификат за ваксина, съветва зам.-министър
Варна. До 325 лева еднократна помощ ще получат всички лица и домакинства, които са засегнати от пороя във варненския квартал "Аспарухово", както и във...
София. Правителството отпусна 26 732 642 лв. от резерва в държавния бюджет за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодо...