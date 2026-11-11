Българите затягат коланите – 55% отлагат покупките

Българите все по-внимателно планират разходите си и отлагат покупките на стоки, които не са от първа необходимост. Над половината от населението – 55%, очакват през следващия месец да отложат или да се откажат от покупката на големи потребителски стоки като мебели, електроника и бяла техника. Това показва проучване на Norstat за нагласите на българското общество през третото тримесечие на 2026 г.

Тенденцията вече се забелязва и в поведението на домакинствата. 53% от анкетираните заявяват, че през последния месец са отложили или са се отказали от подобни покупки. Данните показват, че предпазливостта постепенно се пренася и върху ежедневното потребление. 31% са отложили или са се отказали от покупки на дрехи, обувки, козметика и аксесоари за дома, а 19% са ограничили разходите си за храни и стоки за домакинството.

Перспективите за следващите три месеца също не са особено оптимистични. 41% от българите очакват да спестяват по-малко, докато едва 15% предвиждат увеличение на спестяванията си. По отношение на потреблението 36% очакват да намалят разходите си, а 43% не предвиждат промяна.

Основният фактор зад предпазливостта остава поскъпването на живота. Инфлацията е посочена като най-голямото обществено притеснение от 42% от анкетираните. Следват личното и семейното здраве с 37% и финансовото положение на домакинствата с 21%.

Цената продължава да определя и избора на потребителите. Близо половината от българите – 47%, предпочитат продукти и марки, които са по-евтини от средното за пазара. Други 42% се насочват към стоки в средния ценови сегмент.

Въпреки ограниченията в разходите онлайн пазаруването продължава да заема сериозно място в потребителските навици. 88% от населението купуват различни стоки и продукти през интернет, докато делът на хората, които пазаруват храни онлайн, е 46%.

На този фон доверието в институциите остава ниско. 71% от анкетираните имат много малко доверие на българските политици, а 60% не вярват, че правителството ще взема правилни решения в настоящия политически климат. 57% смятат, че страната се движи в грешна посока, докато едва 11% са на противоположното мнение.

Проучването е проведено от Norstat между 2 и 19 октомври 2026 г. чрез 1001 интервюта с пълнолетни български граждани. Изследването проследява обществените нагласи, потребителското поведение, финансовите очаквания и оценката за качеството на живот.