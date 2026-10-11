Турски гигант влиза у нас, мощна експанзия

Турският маркетплейс Trendyol вече не просто „стъпва“ у нас – той влиза с мащаба на корпорация, която знае как да превзема пазари. България е част от по-голяма стратегия, в която Румъния се превръща в регионален хъб, а 4000 румънски търговци – в мрежа, с която платформата атакува Балканите.

Румънският хъб: Как северната ни съседка се превърна в трамплин към България и Гърция

Trendyol започна експанзията си през ноември 2025 г., когато отвори гръцкия пазар за румънските си партньори. Само два месеца по-късно – в края на януари 2026 г. – моделът беше пренесен и в България. Резултатът е впечатляващ:

Февруари 2026 г. – две седмици след старта у нас над 1300 румънски търговци вече изпращат поръчки към България.

Юни 2026 г. – броят им достига 3600, активни едновременно в България и Гърция.

Днес – около 4000 румънски продавачи работят на двата пазара, генерирайки близо 35% от регионалния бизнес на Trendyol, предаде Darik Business Review.

За румънските компании това е златна възможност: трансграничните продажби им носят средно 40% допълнителен оборот спрямо вътрешния пазар, а оптимизацията на логистиката намалява разходите за доставка с цели 70%.

Така Румъния се превръща в ключов логистичен и търговски център за Trendyol в Централна и Източна Европа – позиция, която компанията активно развива.

Бумът на румънските продавачи: от 3500 до 12 000 за година

В самата Румъния Trendyol преживява експлозивен растеж. През 2025 г. местните търговци са около 3500. Година по-късно – вече 12 000. Това е увеличение от 3,4 пъти, а делът им в бизнеса на платформата в страната скача от 40% до 65%.

Амбицията е до края на 2026 г. броят им да достигне 20 000 – и 95% от тях да бъдат малки и средни предприятия. Това превръща Trendyol в инструмент за дигитализация на локалния бизнес, а не просто в маркетплейс.

Технологичният двигател: AI асистентът „Партньор“

Trendyol не разчита само на мащаб. Компанията инвестира в технологии, които да направят търговците по-ефективни.

AI асистентът „Партньор“ анализира продажбите, генерира автоматични отчети, дава препоръки и позволява на търговците да управляват магазина си чрез разговорен език. Това е нов тип дигитална инфраструктура – не просто платформа, а екосистема, която обучава и подпомага бизнеса.

Гигантът от Истанбул: От стартъп до корпорация за 10 млрд. долара

Основана през 2010 г., Trendyol е първата турска компания, достигнала оценка над 10 млрд. долара. Днес тя свързва над 250 000 търговци с повече от 40 милиона клиенти в Турция, Азербайджан, страните от Персийския залив и региона на Централна и Източна Европа.

Това я превръща в най-големия турски играч в електронната търговия – и в един от най-агресивните регионални инвеститори.

Какво означава това за България?

Trendyol не просто навлиза у нас – той променя пейзажа.

Българският пазар става част от регионална мрежа, в която Румъния е центърът, Гърция – паралелният фронт, а България – новата територия за растеж.

Това носи няколко ключови ефекта:

1. Конкуренцията се изостря.

4000 румънски търговци означават огромно разнообразие от стоки и агресивни ценови стратегии.

2. Българските продавачи получават нова платформа, но и нови предизвикателства.

За да останат конкурентни, те трябва да дигитализират процесите си, да оптимизират логистиката и да използват същите технологични инструменти.

3. Пазарът се регионализира.

Търговията вече не е национална – тя е трансгранична, а България става част от голям балкански пазар, движен от турски капитал и румънска инфраструктура.

Началото на нова ера в онлайн търговията

Trendyol променя правилата на играта.

Той идва не като външен инвеститор, а като регионален архитект, който вече е изградил мрежа от хиляди търговци и милиони клиенти.

България е следващата стъпка – и ако тенденцията се запази, платформата ще се превърне в един от най-влиятелните играчи на нашия онлайн пазар.

А битката за Балканите тепърва започва.