Украински атаки подпукаха втора руска платформа за онлайн търговия
Отломки от дронове поразиха логистичен център в Оренбургска област ден след атаката срещу склад на компанията в Самара
Следете всички новини, анализи и коментари за Онлайн Търговия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отломки от дронове поразиха логистичен център в Оренбургска област ден след атаката срещу склад на компанията в Самара
Критичният капан на алгоритмите започва от 9 август
Всеки трети онлайн търговец подвежда потребителите
Смята се, че компанията да надделее над потенциални конкуренти на пазара за онлайн обяви
Сега мрежата се фокусира само върху Великобритания
Това установи проверка на Асоциацията за защита на потребителите след сигнали на граждани.
Познаването на правилата за онлайн търговията ще позволи все по-малко хора да попадат в капаните на нелоялни практики, предупреди Димитър Маргаритов,...
Електронни магазини за ученически стоки и пособия неправомерно са съкращавали срока за връщане на онлайн покупка от 14 на 7 дни. Това съобщи Димитър М...
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД Седмицата на финансовите пазари премина под въздействието на най-...
Вашингтон. Търговският концерн Amazon не желае да се подчини на нарастващия регулаторен натиск. Вместо да се съгласи на извънсъдебно споразумение с ам...
София. Потребителите, които пазаруват по интернет или участват в он-лайн търгове, ще получат повече права, ако бъде приет нов законопроект, който депу...
Чикаго. Рекордните 2,29 млрд. долара оборот са реализирани чрез онлайн пазаруване в така наречения "Cyber Monday" – първият понеделник след Деня на бл...