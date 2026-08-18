Внамание! Онлайн търговците изпускат милиони след края на двойните цени

Българският e-commerce сектор се изправя пред сериозно техническо изпитание след официалния край на преходния период за еврото у нас. Задължителното двойно обозначаване на цените на стоките в лева и евро приключи на 8 август 2026 г.. От 9 август официалната и единствена задължителна цена е в общоевропейската валута, а изписването на левовата стойност вече е изцяло по желание на търговците. Тази рязка законова промяна обаче крие огромен риск от масови блокажи на дигиталните реклами, ако онлайн магазините не пренастроят спешно своите системи към Google Merchant Center.

Капанът на алгоритъма: Масови блокажи на реклами

Най-голямата заплаха за родните дигитални търговци идва от автоматизираните ботове и алгоритми на технологичния гигант Google. Платформата изисква абсолютно съответствие между валутата, подадена в продуктовия фийд (XML / API), и реално изписаната цена на целевата страница на онлайн магазина (Landing page). Ако сайтът премине към продажби само в евро, но продължи да изпраща към Google реклами в лева, системата автоматично ще спре продуктовите фийдове поради несъответствие. Това ще доведе до мигновено замразяване на кампаниите в Google Shopping и огромни пропуснати ползи от продажби.

Спешни мерки за бизнеса: План за спасяване

За да избегнат тоталния срив на онлайн трафика и продажбите след премахването на лева, електронните търговци трябва да изпълнят три задължителни стъпки: