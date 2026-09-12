Внамание! Онлайн търговците изпускат милиони след края на двойните цени
Критичният капан на алгоритмите започва от 9 август
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Критичният капан на алгоритмите започва от 9 август
Алгоритмите на TikTok, които държат потребителите приковани към приложението, се смятат за ключови за неговия успех
Милиардерът все повече се фокусира върху ангажиранията
Идеята е да се виждат първо качествените коментари
Възобновяват помощта за закупуване на продукти от първа необходимост
Италиански математици създадоха алгоритъм за най-влиятелните филми
Лос Анджелис. "Лос Анджелис Таймс" неслучайно беше първата медия, която пусна информация за земетресението в Калифорния в понеделник. Вестникът разчит...