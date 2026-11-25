Американският милиардер Тод Боули обяви, че е подписал споразумение с руската петролна компания "Лукойл" за придобиване на международните ѝ енергийни активи. Сделката се осъществява чрез консорциум, в който участва и Американската корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) - инвестиционното звено на правителството на САЩ, предаде "Ройтерс".

Това означава и че бургаската рафинерия и огромната мрежа от бензиностанции на групата ще имат нов собственик.

Американският милиардер Тод Боули, близък до Тръмп, заяви, че е подписал споразумение с руския конгломерат „Лукойл“ за създаване на консорциум, в който участва и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ (DFC), с цел придобиване на международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания, предаде Reuters.

Сделката,която е резултат от повече от година преговори, обхваща целия задграничен портфейл на санкционирания руски петролен гигант, оценяван на около 16 милиарда долара, предадоха Reuters и CNBC.

Схемата предвижда безкасова размяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност 10 милиарда долара, които са били замразени в американски и британски банки след налагането на санкциите срещу Русия, съобщихаБоули и представител на федералната агенция..

Този механизъм позволява на американските инвеститори и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ да изкупят международните активи, без да превеждат директно пари към Русия, което би нарушило западните санкции.

Разменените акции ще бъдат поставени в специална ескроу сметка в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да не получи руската компания директни финансови средства.

Сделката се ръководи от инвестиционната компания на Тод Боули (Eldridge), с участието на американска банка, фонда Catena Investments от ОАЕ и държавната Американска корпорация за финансиране на международното развитие (DFC).

Подписаното споразумение все още не означава незабавно прехвърляне на собствеността. За да влезе в сила сделката, тя трябва да получи официално разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на „Лукойл“ през октомври 2025 г., ще направи преглед на сделката, за да се гарантира, че националната сигурност на САЩ е защитена, заяви източник, запознат с процеса.

Очаква се процесът по регулаторно одобрение и пълно финализиране да отнеме около една година.

„Лукойл“ засега не е отговорил на запитването за коментар.

Вашингтон ще получи дял от бъдещите печалби, предвижда сделката, която, ако бъде одобрена, ще подпомогне усилията за ограничаване на способността на Москва да финансира войната в Украйна и за заместване на руското влияние със американско на стратегическите пазари, добавиха Боули и представителят на Kорпорацията за финансиране на международното развитие.

„Прехвърлянето на стратегически активи от енергийната инфраструктура в ръцете на САЩ или на съюзнически партньори е ключов политически приоритет на администрацията“, заяви пред Ройтерс представител на агенцията, което е глобалното инвестиционно подразделение на американското правителство.

Делът на Kорпорацията за финансиране на международното развитие в собствеността, чийто размер все още не се посочва, ще осигури на САЩ част от бъдещите печалби, след като частните инвеститори в консорциума възстановят капитала си и получат договорената норма на възвръщаемост, както и място в управителния съвет на компанията.

Споразумението изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, заяви представителят на Kорпорацията за финансиране на международното развитие. Източник, запознат с този процес, заяви, че пълната проверка може да отнеме известно време, предвид мащаба на международните активи на „Лукойл“, но не даде допълнителни подробности, допълва Ройтерс.

Международният портфейл на „Лукойл“, който обхваща дейности в 11 държави, произвеждащи около 350 000 барела петрол на ден, включително големи нефтени находища в Азербайджан и Казахстан, се оценява на около 16 милиарда долара, заявиха двама души, запознати с условията на сделката.

Боули заяви, че оценката на пакета, който включва също рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и голяма мрежа от бензиностанции, включително в САЩ, може да се промени в зависимост от прогнозите за цените на петрола.

Ценните книжа на „Лукойл“, които ще бъдат обменени, са били закупени от американски и британски фондове, както и от американски депозитарни банки, които са ги държали от името на дребни инвеститори, добави източникът.

Много международни инвеститори притежаваха акции в „Лукойл“, тъй като компанията беше включена в основните индекси на развиващите се пазари. Тези акции бяха замразени след руската инвазия в Украйна през 2022 г. и бяха отписани.

След това тези акции се разменяха „срещу портфейл от реални активи, разположен в изключително важния „Среден коридор“, който свързва Централна Азия с Европа и минава южно от Русия и северно от Иран“, добави Боули.

Разменените акции ще бъдат държани в ескроу сметка в Обединените арабски емирства, вместо да отидат директно в „Лукойл“, каза един от източниците. Това се прави, за да се получи одобрение от Министерството на финансите на САЩ, което забрани всякакви неочаквани печалби за руската компания.

Боули заяви, че сключването на сделката може да отнеме до една година, като добави, че предприятието ще бъде преименувано. Той отказа да даде подробности за дяловите участия на четиримата партньори в консорциума, сред които са американската банка „Екстекус Партнърс“ (Xtellus Partners) и базираната в ОАЕ „Катена Инвестмънт Холдинг“ (Catena Investment Holding).

Двама други партньори – сирийско-катарските братя Ал-Хайят и базираната в Абу Даби „Интернешънъл Холдинг Къмпани“ (International Holding Company), са напуснали консорциума миналата седмица, заявиха двама запознати с въпроса източници.

Сделката на Тод Боули премахва риска от блокиране на „Лукойл Нефтохим Бургас“ заради американските санкции и осигурява дългосрочна стабилност на доставките на горива в България.

Преминаването на рафинерията и веригата от над 220 бензиностанции под контрола на консорциум с участието на Американската държавна корпорация DFC променя фундаментално статута на най-големия играч на българския енергиен пазар.

След като САЩ наложиха тежки санкции на руския концерн „Лукойл“, работата на българските му дружества зависеше от временни дерогации (лиценз № 130B на OFAC със срок до 24 април 2027 г.). Придобиването от американски консорциум трайно решава този проблем и гарантира безпроблемно банково обслужване, застраховане и търговия.

Бургаската рафинерия е единствената в страната и произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно при вътрешно потребление от около 190 000 тона. Сделката пресича риска от спиране на производството и дефицит на горива, включително авиационно и корабно гориво, където дружеството има водеща роля.

Смяната на собствеността сама по себе си няма да доведе до рязък спад в цените на бензина и дизела, тъй като те се определят основно от международните борсови котировки на петрола и готовите горива, както и от акцизите и ДДС.

През 2026 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и институциите неколкократно проверяваха рафинерията за ценообразуването и високите нива на дизела. Новият западен собственик и присъствието на американската държавна агенция в управителния орган се очаква да наложат по-прозрачни корпоративни и търговски практики на пазара на едро.

Сделката съчетава частен капитал от САЩ и Близкия изток с пряка институционална подкрепа от Вашингтон, за да преодолее санкционните бариери, които провалиха предишните кандидати за активите на „Лукойл“.

Източник: БТА и Ройтерс