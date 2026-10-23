Евгени Симеонов разкри! Започва одит на предишния особен управител на ЛУКОЙЛ

Подписан е договор с международен одитор, който да извърши одит на предишното управление на особения управител на "Лукойл" - България. Това обяви пред БНР настоящият особен търговски управител на "ЛУКОЙЛ" – България Евгени Симеонов.

"Направен е анализ на действията на предходното управление на особения търговски управител и са забелязани нелогични действия. Решихме да възложим международен финансов одит. Той беше провалян няколко пъти. Но вече имаме подписан договор с международен одитор, който извършва такъв одит", обясни той.

Нямаме проблем с качеството и количеството на горивата в България, увери Симеонов в предаването "РадиоТочка" на БНР.

"Качеството на горивата в България е много добро и то е на едни нива, съответстващи на ЕС. Проблем с качеството в България нямаме. С количеството също нямаме проблем. Наблюдават се много редки случаи, когато биват констатирани нарушения", каза той.

По думите му в момента страната ни е на трето място в Европа по евтини цени на дизела на колонка, като пред нас са само Малта и Полша.

При цената на колонка на бензините сме на четвърто място, допълни още Симеонов.

Той подчерта, че масово гърците и румънците влизат в България, за да зареждат на бензиностанциите ни. И отхвърли гръмките заглавия във връзка с информацията на "Евростат", че България има най-висок ръст на цените на горивата в цяла Европа – 42%.

Особеният управител на "ЛУКОЙЛ" призова да погледнем реалността и уточни: "България е една от най-евтините горивни държави".

Той напомни, че горивата са борсови стоки, където търсенето и предлагането определя цената.

"В последната година наблюдаваме тежък дефицит на дизелово гориво в Европа, а вече и в целия свят. Основният проблем за повишените цени на горивата и в частност на дизела – това е дефицитът на тази стока", категоричен бе Симеонов.

Той изтъкна, че забраната за износ на дизел с нищо не е помогнала за това цените да са по-ниски. България няма безгранична вместимост на резервоари, т.е. когато запълниш този капацитет от резервоари, единственият вариант е да ограничиш производството на дизел, обясни особеният управител на рафинерията в България и допълни, че когато е ограничено производството, то повишава своята стойност. За него забраната е била неправилно и недалновидно решение:

"Това е евтин популизъм!".

По думите му винаги рафинерията е задоволявала първо вътрешния пазар, а всичко произведено отгоре се изнася. Произвеждаме много повече, отколкото България потребява, категоричен бе Евгени Симеонов и увери, че разполагаме с необходимите резерви и мощности.

Към момента са договорени количествата нефт до края на декември, посочи той и обясни:

"Тази суровина, която е договорена, означава, че когато влезе в производство, ще имаме готова рафинирана продукция дори до месеците в началото на пролетта. Да излизат твърдения, че имаме дизел до края на ноември – декември – това е подвеждане на потребителите – това е невярно. Докато работи "ЛУКОЙЛ Нефтохим" – Бургас, ние готови горива ще имаме! /…/ Потребителите могат да бъдат спокойни, че имаме нужните количества и бензин, и дизел. Произвеждаме много повече, отколкото потребяваме. И бензин, и дизел имаме достатъчно и като налични количества, а и имаме достатъчно суровина, от която и да ги произведем. Няма място за никакви спекулации и паники на пазара".

Особеният управител отхвърли категорично да се крие руски собственик зад производителите, от които купуваме суровината. "Ние спазваме абсолютно всички санкционни режими", увери той.

По думите му рафинерията в Бургас е поставена под много по-тежки условия спрямо западните рафинерии.

Говори се, че се водят преговори за продажбата на "ЛУКОЙЛ", но реално нищо официално ние не сме видели, коментира още Евгени Симеонов.