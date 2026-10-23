Бизнес

Евгени Симеонов разкри! Започва одит на предишния особен управител на ЛУКОЙЛ

Забелязани нелогични действия. Решихме да възложим международен финансов одит, каза особеният търговски управител

Евгени Симеонов разкри! Започва одит на предишния особен управител на ЛУКОЙЛ
23 окт 26 | 18:48
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Мира Иванова

Подписан е договор с международен одитор, който да извърши одит на предишното управление на особения управител на "Лукойл" - България. Това обяви пред БНР настоящият особен търговски управител на "ЛУКОЙЛ" – България Евгени Симеонов.

"Направен е анализ на действията на предходното управление на особения търговски управител и са забелязани нелогични действия. Решихме да възложим международен финансов одит. Той беше провалян няколко пъти. Но вече имаме подписан договор с международен одитор, който извършва такъв одит", обясни той.

Нямаме проблем с качеството и количеството на горивата в България, увери Симеонов в предаването "РадиоТочка" на БНР.

"Качеството на горивата в България е много добро и то е на едни нива, съответстващи на ЕС. Проблем с качеството в България нямаме. С количеството също нямаме проблем. Наблюдават се много редки случаи, когато биват констатирани нарушения", каза той.

По думите му в момента страната ни е на трето място в Европа по евтини цени на дизела на колонка, като пред нас са само Малта и Полша.

При цената на колонка на бензините сме на четвърто място, допълни още Симеонов.

Той подчерта, че масово гърците и румънците влизат в България, за да зареждат на бензиностанциите ни. И отхвърли гръмките заглавия във връзка с информацията на "Евростат", че България има най-висок ръст на цените на горивата в цяла Европа – 42%.

Особеният управител на "ЛУКОЙЛ" призова да погледнем реалността и уточни: "България е една от най-евтините горивни държави".

Той напомни, че горивата са борсови стоки, където търсенето и предлагането определя цената.

"В последната година наблюдаваме тежък дефицит на дизелово гориво в Европа, а вече и в целия свят. Основният проблем за повишените цени на горивата и в частност на дизела – това е дефицитът на тази стока", категоричен бе Симеонов.

Той изтъкна, че забраната за износ на дизел с нищо не е помогнала за това цените да са по-ниски. България няма безгранична вместимост на резервоари, т.е. когато запълниш този капацитет от резервоари, единственият вариант е да ограничиш производството на дизел, обясни особеният управител на рафинерията в България и допълни, че когато е ограничено производството, то повишава своята стойност. За него забраната е била неправилно и недалновидно решение:

"Това е евтин популизъм!".

По думите му винаги рафинерията е задоволявала първо вътрешния пазар, а всичко произведено отгоре се изнася. Произвеждаме много повече, отколкото България потребява, категоричен бе Евгени Симеонов и увери, че разполагаме с необходимите резерви и мощности.

Към момента са договорени количествата нефт до края на декември, посочи той и обясни:

"Тази суровина, която е договорена, означава, че когато влезе в производство, ще имаме готова рафинирана продукция дори до месеците в началото на пролетта. Да излизат твърдения, че имаме дизел до края на ноември – декември – това е подвеждане на потребителите – това е невярно. Докато работи "ЛУКОЙЛ Нефтохим" – Бургас, ние готови горива ще имаме! /…/ Потребителите могат да бъдат спокойни, че имаме нужните количества и бензин, и дизел. Произвеждаме много повече, отколкото потребяваме. И бензин, и дизел имаме достатъчно и като налични количества, а и имаме достатъчно суровина, от която и да ги произведем. Няма място за никакви спекулации и паники на пазара".

Особеният управител отхвърли категорично да се крие руски собственик зад производителите, от които купуваме суровината. "Ние спазваме абсолютно всички санкционни режими", увери той.

По думите му рафинерията в Бургас е поставена под много по-тежки условия спрямо западните рафинерии.

Говори се, че се водят преговори за продажбата на "ЛУКОЙЛ", но реално нищо официално ние не сме видели, коментира още Евгени Симеонов.

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Автор Мира Иванова

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