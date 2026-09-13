Kaзaxcтaн спря кранчето. Последствията за Нефтохим
Доставките на петрол спряха
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Доставките на петрол спряха
След кратък период на печалба най-голямата ни рафинерия пак спира да плаща данъци
Еленко Божков изказа мнение, че рафинерията струва най-малко 4,5 млрд. евро
42 компании в страната са регистрирали годишен оборот над 1 милиард лева
Финансовият министър Асен Василев каза, че рафинерията е в процес на продажба
"Лукойл Нефтохим" с ключово решение за най-голямата си рафинерия
Има план за изцяло преминаване на неруски петрол и той е по закон
Докато има такива майкопродавци, българският народ ще плаща, каза Румен Гечев
Бургас. 50-годишен работник е пострадал тежко на територията на "ЛУКОЙЛ-Нефтохим" Бургас, съобщиха от бургаската болница. Инцидентът е станал в късния...
Скъса се стената на язовир „Черни връх", областта е в бедствено положение Обстановката след наводнението в Бургас се усложнява. Преди минути бе свика...
София. Генералният директор на "Лукойл България" Валентин Златев е избран за председател на Българската петролна и газова асоциация, съобщиха от орган...
Шефът на митниците заплашвал компанията със саморазправа