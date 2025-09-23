Тежка загуба за Лукойл в България

Загуба от близо 213 млн. лева обявява за 2024 г. „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД,

става ясно от годишния финансов отчет, приет от общото събрание на дружеството, цитиран от Мъни.бг.

Така, след официална печалба в периода 2021–2023 г., една от най-големите компании в България отново се връща към ситуацията да е „на минус“ и да не плаща данъци – както беше години наред.

През 2023 г. резултатът беше положителен – 203,6 млн. лева печалба, но година по-късно ръстът на разходите изпреварва драстично този на приходите и това води до загуба от 212,7 млн. лева. Основно разходно перо са паричните плащания на доставчици и други кредитори.

Скъпи алтернативни суровини и геополитически рискове

„Вследствие на законодателните изменения, считано от 1 януари 2024 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД напълно прекратява доставките на нефт от Руската Федерация и преминава изцяло към доставка на алтернативни неруски, значително по-скъпи сортове нефт.

Друг съществен фактор е снижението на маржа от преработката в Европа вследствие влошаване на геополитическата обстановка в регионите на добив и транспорт на нефт (в това число: Червено море, Аденския пролив, Либия и други), допълнен със значително увеличаване на вноса в европейските страни на големи количества автомобилен бензин и дизелово гориво от Китай, Азия и Близкия изток“ – така от компанията обясняват намаляването на финансовия резултат.

Промяна в сортовете и съмнения за руски нефт под чужд флаг

В подробната разбивка на дейността по преработване на нефт се вижда промяна в сортовете. Ако през 2023 г., когато все още имаше дерогация, руският нефт (REBCO) беше доминиращ с над 4,7 млн. тона, година по-късно той почти отсъства.

Двата най-преработвани сорта с по над 1 млн. тона (и огромен скок на годишна база) са казахстански – CPC и KEVKO. Последният обаче привлече вниманието на украински журналисти и на международното издание OilPrice.com, според които руска суровина се трансбордира от танкер на танкер извън пристанищата и после се ребрандира именно като KEVKO, за да заобиколи санкциите.

Без инциденти, но с планове за продажба

В отчета на „Лукойл“ пише следното: „За 2024 г. не са допуснати аварии и инциденти вследствие на техногенни събития в процеса на преход към преработка на непроектни суровини, както и сривове в доставките на суровини и изпълнение на заявките на клиентите за експедиция на нефтопродукти. Нещо повече, през 2024 г. дружеството започва процес на оптимизация на нова верига за доставки, като са организирани 38 Ship-To-Ship операции в акваторията на Пристанище Бургас“.

В отчета на „Лукойл Нефтохим Бургас“ се отбелязва, че ПАО „Лукойл“, „предвид същественото изменение на условията за осъществяване на дейността“ у нас, анализира евентуална продажба на бизнеса.

Това е сюжет, който върви от вече повече от три години. В хода му медийно се спрягат различни инвеститори – от Гърция (бизнесменът Димитриос Доциос), Катар (Orux Global), България (INSA Oil), Казахстан (KMG), Унгария (MOL) и Азербайджан (SOCAR). Според най-актуалната информация именно азерската компания в партньорство с турската Cengiz е фаворит за сделката за около 2 млрд. долара.

