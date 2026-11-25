Автомобилната марка LEPAS се подготвя да навлезе на българския пазар през първата половина на 2027 г. с три модела, получили максималната оценка от пет звезди за безопасност от Euro NCAP. По време на онлайн събитие за български журналисти компанията представи резултатите на L8 PHEV, L6 BEV и L4, както и технологичните възможности на платформата LEX, използвайки за пример изцяло електрическия L6 BEV. Резултатите от изпитанията бяха публикувани на 18 ноември по новия протокол на Euro NCAP за 2026 г.

Дебют в България през 2027 г.

Плъгин хибридният L8 ще бъде първият модел на LEPAS в България. Компанията вече води разговори с няколко потенциални партньори за внос и дистрибуция, като подробностите ще бъдат обявени на по-късен етап.

Очаква се марката да бъде позиционирана в средния до високия ценови клас, а конкретните цени ще станат известни непосредствено преди навлизането на пазара. Изграждането на надеждна мрежа за продажби и следпродажбено обслужване остава основно условие за старта.

Според LEPAS първата вълна от модели за България ще включва L8 PHEV, L6 BEV и L4 BEV, а във втората и третата вълна се предвижда разширяване на продуктовата гама.

„Независимата оценка дава на водачите ясна отправна точка. Радваме се, че L8, L6 и L4 получиха по пет звезди, а докато се подготвяме да навлезем на българския пазар, искаме да обясним на достъпен език какво означават тези технологии за ежедневното шофиране“, заяви Cage Xu, директор на LEPAS за България.

Три модела с максимална оценка за безопасност

Euro NCAP оцени L8 PHEV „Elegance“, L6 BEV „Premium“ и L4 с батерия от 67 кВтч. Резултатите важат и за версиите, изброени в оценките на Euro NCAP. Оценката на L8 PHEV до голяма степен се основава на изпитанията на L6 и L6 PHEV, с които моделът споделя конструкцията си.

Протоколът за 2026 г. обхваща четири основни направления - безопасно шофиране (Safe Driving), избягване на сблъсък (Crash Avoidance), защита при сблъсък (Crash Protection) и безопасност след сблъсък (Post Crash Safety).

L6 и L8 PHEV постигнаха 62% за безопасно шофиране, 78% за избягване на сблъсък, 87% за защита при сблъсък и впечатляващите 95% за безопасност след сблъсък.

L4 получи съответно 64% за безопасно шофиране, 84% за избягване на сблъсък, 90% за защита при сблъсък и 92% за безопасност след сблъсък.

Конкретните версии и оборудването, които ще бъдат предлагани в България, ще станат известни по-близо до началото на продажбите.

450 км пробег и бързо зареждане за 22 минути

Пред българските журналисти LEPAS представи и платформата LEX, която обединява интелигентни технологии, енергийна ефективност и безопасност. Компанията демонстрира възможностите й чрез три ключови компонента на електрическия L6 BEV - батерията, електрическото задвижване и системата за температурно управление.

Автомобилът разполага с батерия с капацитет от 65,05 кВтч и пробег от 450 км по тестовия цикъл WLTC, като действителният пробег зависи от условията на шофиране. По данни на LEPAS бързото зареждане с постоянен ток (DC) от 30% до 80% отнема само 22 минути.

Системата за безопасност LEX360, представена на предишното събитие на марката, осигурява защита както на отделните батерийни клетки, така и на целия батериен пакет, съчетана с непрекъснато наблюдение на състоянието му.

Интегрираното електрическо задвижване AEN150 обединява 12 функции в един блок с тегло около 75 кг. Според производителя ефективността му достига 90,8%, като показателят се отнася до електрическия задвижващ блок, а не до автомобила като цяло.

За работа при екстремни температури автомобилът разполага с термопомпа с два източника на топлина, подпомагана от допълнителен електрически нагревател с мощност 7 кВт (PTC). Системата е проектирана да работи при температури от минус 25 до плюс 55 градуса, а работният температурен диапазон на батерията е от минус 35 до плюс 60 градуса.

Около 2 евро за 100 километра

За да представи практическите измерения на енергийната ефективност, LEPAS направи ориентировъчно изчисление на разходите за електроенергия при експлоатацията на L6 BEV.

При заявен разход от 15,5 кВтч на 100 км и цена на електроенергията от 0,1341 евро за кВтч разходът за изминаването на 100 километра възлиза на около 2,08 евро. За водач, който изминава 12 000 км годишно, това означава приблизително 249 евро за електроенергия.

Изчисленията са направени въз основа на данни на Националния статистически институт за първото полугодие на 2026 г. за домакинствата с годишно потребление между 2500 и под 5000 кВтч, включително данъците.

Посочените разходи се отнасят за зареждане в домашни условия и не включват загубите при зареждането, както и цените на обществените станции за бързо зареждане.