От 1 януари 2027 г. влиза в сила ново изискване на Европейския съюз, което ще промени начина на плащане на определени публични зарядни станции за електромобили. Операторите ще трябва да осигурят възможност за директно плащане с дебитна или кредитна карта или чрез безконтактно устройство, без шофьорите да бъдат принуждавани да инсталират отделни мобилни приложения и да създават профили.

Промяната е заложена в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1804 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 г. относно разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива (AFIR). От 1 януари 2027 г. изискването ще обхване публично достъпните зарядни точки с мощност 50 kW или повече, разположени по пътната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както и тези в безопасни и охраняеми паркинги. В него попадат и съществуващите зарядни станции, изградени преди 13 април 2024 г., предаде БГНЕС.

Това означава, че при тези станции шофьорите ще могат да платят директно с банкова карта или чрез безконтактно устройство, включително телефон или смартчасовник с поддържана платежна услуга. Няма да е необходимо предварително да се регистрират при съответния оператор, да сключват договор или да зареждат пари във виртуален портфейл.

Европейският регламент предвижда възможност за еднократно зареждане без предварителна регистрация, известна като ad hoc плащане. За публичните зарядни точки под 50 kW е допустимо и интернет базирано решение за плащане, например чрез QR код, без задължително да се инсталира физически картов терминал. За новите публични зарядни точки, въведени в експлоатация от 13 април 2024 г., също важи изискването да предлагат електронно плащане.

Промените засягат и начина, по който се обявяват цените. Съгласно член 5, параграф 3 от регламента цените трябва да бъдат разумни, лесно сравними, прозрачни и недискриминационни. Според параграф 4 при зарядните станции с мощност 50 kW или повече цената за еднократно зареждане трябва да се основава на доставената електроенергия в киловатчас. Допълнително може да се начислява такса за престой на минута, като всички ценови компоненти трябва да бъдат ясно обявени преди започване на зареждането.

Новите правила ще важат и за България като държава членка на ЕС. Така собствениците на електромобили ще могат да използват по-лесен начин на плащане при пътуване в Европа, вместо да се налага да инсталират различни приложения и да се регистрират при всеки отделен оператор.

Целта на европейското законодателство е да премахне административните и техническите пречки пред електрическата мобилност и да направи зареждането по-достъпно и предвидимо за потребителите.