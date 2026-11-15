Китай закопа Ролс-Ройс и Бентли! Най-луксозната кола с интериор от нефрит

Китайският автомобилен производител BYD представи в Абу Даби новия си ултралуксозен електрически седан Yangwang Altior, създаден да се конкурира директно с Rolls-Royce и Bentley, съобщава Motor1. Разработван в продължение на три години, флагманът носи латинското име Altior, което в превод означава „висш“, а дизайнът му е вдъхновен от древния китайски бронзов съд „динг“ – символ на сила и достойнство. С дължина от 5,6 метра, ширина 2,03 метра, височина 1,59 метра и междуосие от 3,5 метра, моделът превъзхожда по габарити дори стандартната версия на Rolls-Royce Phantom. Внушителната му визия се допълва от масивна радиаторна решетка с индивидуално полирани детайли, 21-инчови джанти и дванадесет светлинни елемента отпред, които се завъртат и светват последователно при приближаване на собственика. Предните врати се отварят на 80 градуса, а задните на 90 градуса, като разполагат и с вградени сенници.

Задвижван от четири електрически двигателя, Yangwang Altior предлага пробег от над 1000 километра по китайския цикъл CLTC, макар че според по-строгите европейски стандарти WLTP и американската агенция EPA реалните стойности вероятно ще бъдат по-ниски. Автомобилът е оборудван със система за автономно шофиране, активно окачване, което сканира пътя напред чрез камера и автоматично регулира твърдостта си за максимален комфорт, както и със специална система за аварийна плаваемост, предназначена да помогне на пътниците да се спасят при случайно попадане във вода.

Снимка Yangwang

Особено внимание в модела е отделено на интериора с четири отделни места, в които са вложени жълт нефрит от Хетян, естествено дърво, кожа, вълна и традиционни ръчни бродерии от Суджоу с мотиви на облаци. Общо 48 декоративни елемента в 11 зони на купето са били преработвани повече от 30 пъти, за да се постигне желаното отражение на светлината. Пътниците на задните седалки разполагат с 120,9 сантиметра пространство за краката и кресла с „нулева гравитация“ и механичен масаж. Специален режим за релаксация позволява с натискането на един бутон облегалките да се наклонят, опорите за крака да се повдигнат, сенниците да се затворят, а амбиентното осветление и ароматизирането на кабината да се регулират автоматично.

Мултимедийното и луксозно оборудване на борда се допълва от аудиосистема с 39 високоговорителя, част от които се издигат автоматично при стартиране на автомобила, както и от 21,4-инчов екран на тавана за забавление и видео разговори. На разположение на пътуващите са и два хладилника, като задният е с обем 5,5 литра и може както да охлажда, така и да затопля храни и напитки, а обемът на багажника достига 532 литра. Стартовата цена на Yangwang Altior в Китай е 2,08 милиона юана (приблизително 279 000 евро), като от BYD все още не разкриват точната мощност на електромоторите и плановете за продажби извън китайския пазар.