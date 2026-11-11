Посочиха най-добрите хибриди на пазара

Хибридните автомобили продължават да набират популярност сред шофьорите, които търсят оптимален баланс между нисък разход на гориво и свобода при пътуване, без да преминават към изцяло електрически модели. Британското издание rac.co.uk състави класация на най-добрите хибриди за 2026 г., отличаващи се с горивна ефективност, комфортно возене и богато оборудване за всеки бюджет.
Hyundai Santa Fe
Цена: от £49,090
Разход на гориво: до 1.7 л / 100 км
Голям и практичен кросоувър с три реда седалки в базовата си конфигурация, осигуряващ комфорт за до седем възрастни пътници.
Nissan Qashqai e-Power
Цена: от £34,875
Разход на гориво: до 4.4 л / 100 км
Иновативната система e-Power използва бензиновия двигател единствено като генератор на ток, осигурявайки плавното усещане за шофиране на чист електромобил с отлична динамика и маневреност.
Lexus LBX
Цена: от £36,695
Разход на гориво: до 4.6 л / 100 км
Най-компактният модел на японската премиум марка съчетава доказаните хибридни технологии на Lexus с висока степен на лукс и ниски експлоатационни разходи за градската среда.
Renault Clio E-Tech
Цена: от £20,995
Разход на гориво: до 4.3 л / 100 км
Един от най-достъпните хибридни хечбеци на пазара, който предлага модерен дизайн, перфектно управление и възможност за изминаване на кратки градски отсечки изцяло на ток.
MG HS
Цена: от £29,495
Разход на гориво: до 1.8 л / 100 км
Във версията си PHEV (Plug-in Hybrid) този кросоувър осигурява водещ в класа изцяло електрически пробег от до 121 км. Предлага се и като стандартен хибрид с просторен интериор на изключително конкурентна цена.
Toyota Corolla
Цена: от £30,845
Разход на гориво: до 4.4 л / 100 км
Балансиран избор за ежедневието, стъпващ върху легендарната надеждност на Toyota. Отличава се с изключително тиха работа на задвижващата система, солиден комфорт и богато оборудване.
Honda Civic e:HEV
Цена: от £34,325
Разход на гориво: до 4.7 л / 100 км
Моделът се отличава с перфектно настроено шаси, спортно пътно поведение и изключително прецизно управление, компенсирани от просторен интериор и пълен пакет за безопасност.
Peugeot 5008
Цена: от £37,045
Разход на гориво: до 2.3 л / 100 км
Стилен и практичен семеен кросоувър. Освен стандартния самозареждащ се хибрид, Plug-in версията позволява изминаването на над 64 км само на електричество.
Land Rover Defender 110 PHEV
Цена: от £71,650
Разход на гориво: до 2.6 л / 100 км
Комбинира 2.0-литров бензинов двигател с електромотор за обща мощност от 300 к.с. Моделът може да измине до 50 км без емисии, като запазва безапелационните си способности за справяне с тежък офроуд терен.
Dacia Duster Hybrid
Цена: от £21,845
Разход на гориво: до 2.3 л / 100 км
Използва доказаната хибридна технология на Renault Clio, превръщайки се в един от най-достъпните, икономични и лесни за поддръжка кросоувъри за ежедневно шофиране и лек офроуд.