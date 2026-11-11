Посочиха най-добрите хибриди на пазара

Хибридните автомобили продължават да набират популярност сред шофьорите, които търсят оптимален баланс между нисък разход на гориво и свобода при пътуване, без да преминават към изцяло електрически модели. Британското издание rac.co.uk състави класация на най-добрите хибриди за 2026 г., отличаващи се с горивна ефективност, комфортно возене и богато оборудване за всеки бюджет.

Hyundai Santa Fe

Цена: от £49,090

Разход на гориво: до 1.7 л / 100 км

Голям и практичен кросоувър с три реда седалки в базовата си конфигурация, осигуряващ комфорт за до седем възрастни пътници.

Nissan Qashqai e-Power

Цена: от £34,875

Разход на гориво: до 4.4 л / 100 км

Иновативната система e-Power използва бензиновия двигател единствено като генератор на ток, осигурявайки плавното усещане за шофиране на чист електромобил с отлична динамика и маневреност.

Lexus LBX

Цена: от £36,695

Разход на гориво: до 4.6 л / 100 км

Най-компактният модел на японската премиум марка съчетава доказаните хибридни технологии на Lexus с висока степен на лукс и ниски експлоатационни разходи за градската среда.

Renault Clio E-Tech

Цена: от £20,995

Разход на гориво: до 4.3 л / 100 км

Един от най-достъпните хибридни хечбеци на пазара, който предлага модерен дизайн, перфектно управление и възможност за изминаване на кратки градски отсечки изцяло на ток.

MG HS

Цена: от £29,495

Разход на гориво: до 1.8 л / 100 км

Във версията си PHEV (Plug-in Hybrid) този кросоувър осигурява водещ в класа изцяло електрически пробег от до 121 км. Предлага се и като стандартен хибрид с просторен интериор на изключително конкурентна цена.

Toyota Corolla

Цена: от £30,845

Разход на гориво: до 4.4 л / 100 км

Балансиран избор за ежедневието, стъпващ върху легендарната надеждност на Toyota. Отличава се с изключително тиха работа на задвижващата система, солиден комфорт и богато оборудване.

Honda Civic e:HEV

Цена: от £34,325

Разход на гориво: до 4.7 л / 100 км

Моделът се отличава с перфектно настроено шаси, спортно пътно поведение и изключително прецизно управление, компенсирани от просторен интериор и пълен пакет за безопасност.

Peugeot 5008

Цена: от £37,045

Разход на гориво: до 2.3 л / 100 км

Стилен и практичен семеен кросоувър. Освен стандартния самозареждащ се хибрид, Plug-in версията позволява изминаването на над 64 км само на електричество.

Land Rover Defender 110 PHEV

Цена: от £71,650

Разход на гориво: до 2.6 л / 100 км

Комбинира 2.0-литров бензинов двигател с електромотор за обща мощност от 300 к.с. Моделът може да измине до 50 км без емисии, като запазва безапелационните си способности за справяне с тежък офроуд терен.

Dacia Duster Hybrid

Цена: от £21,845

Разход на гориво: до 2.3 л / 100 км

Използва доказаната хибридна технология на Renault Clio, превръщайки се в един от най-достъпните, икономични и лесни за поддръжка кросоувъри за ежедневно шофиране и лек офроуд.