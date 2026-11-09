Бизнес

Обявиха най-надеждните коли за 2026. Рокада на върха

Две марки и техните модели спорят за челната позиция

Обявиха най-надеждните коли за 2026. Рокада на върха
Снимка: Freepik
09 ное 26 | 13:24
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Григор Атанасов

Баварският гигант BMW запази водещата си позиция като най-надеждна марка автомобили във Великобритания в авторитетната годишна класация FN50 за 2026 г. Изследването се базира на реални данни от експлоатацията на корпоративни автопаркове с над 1,5 милиона превозни средства, управлявани от лизингови компании.

Смяна на върха при моделите

Според данните на FleetNews, дългогодишният лидер BMW Серия 3 отстъпва първото място, което вече се заема от Toyota Corolla. Въпреки това баварците запазват силно присъствие – електрическото BMW i4 бележи сериозен възход, изкачвайки се от седма до четвърта позиция.

Топ 10 на най-надеждните модели автомобили за 2026 г.:

  1. Toyota Corolla

  2. BMW Серия 3

  3. Tesla Model 3

  4. BMW i4

  5. Kia Sportage

  6. Lexus NX

  7. Polestar 2

  8. Tesla Model Y

  9. Toyota RAV4

  10. Hyundai Tucson

Успехът на японските производители

Макар Toyota да остава на втора позиция в генералното класиране при производителите (след BMW), японският концерн бележи сериозен пробив в индивидуалните модели. Обновената Toyota RAV4 влиза за първи път в челната десетка, а хибридният Lexus NX (модел на луксозното подразделение на марката) се нарежда на шесто място.

Така групата Toyota/Lexus вече има общо три представителя в топ 10 спрямо два миналата година, което доказва тяхната издръжливост и адаптивност в различни пазарни сегменти и при различни типове задвижване.

Топ 10 на най-надеждните марки:

  1. BMW

  2. Toyota

  3. Tesla

  4. Volkswagen

  5. Kia

  6. Mercedes-Benz

  7. Audi

  8. Volvo

  9. Lexus

  10. Nissan

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Автор Григор Атанасов

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